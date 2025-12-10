Podjadam to zamiast słodyczy. Ten pyszny owoc hamuje apetyt, wspiera trawienie i jem go bez wyrzutów

Podjadanie może zniweczyć odchudzanie. Można jednak temu zaradzić. Wystarczy uważnie dobierać przegryzki, które trafiają do codziennego menu. Dziś chciałabym wam polecić pewną niepozorną, ale niezwykle smaczną przekąskę. Większość osób omija ją w sklepie szerokim łukiem. Tymczasem to świetny zamiennik tradycyjnych słodyczy. Można go pałaszować bez wyrzutów sumienia, bo wspomaga utratę masy ciała.

Co jeść zamiast słodyczy?

Warto sięgać po suszone mango. Wygląda niepozornie, ale ma ogromny prozdrowotny potencjał. Dostarcza sporej ilości witamin, przede wszystkim A i C. Wykazują one silne działanie antyoksydacyjne. Wymiatają wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed uszkodzeniem. Jednocześnie hamują utlenianie cholesterolu, a także redukują stany zapalne. W rezultacie zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy oraz wielu innych schorzeń.

Owoc zawiera również białko i błonnik, dzięki czemu przedłuża uczucie sytości po posiłku. Usprawnia również przemianę materii i przyspiesza perystaltykę jelit. Pomaga uporać się z takimi dolegliwościami jak na przykład zaparcia czy wzdęcia. Reguluje rytm wypróżnień i wpływa pozytywnie na mikrobiotę. Wspiera rozwój pożytecznych bakterii bytujących w układzie pokarmowym. W efekcie pośrednio wzmacnia reakcje obronne organizmu.

Jak jeść suszone mango?

Suszone mango ma dużo wartości odżywczych. Należy jednak pamiętać, że zawiera również duże ilości cukrów prostych. Dlatego warto jeść je z umiarem (około 30-40 gramów dziennie). Nawet zdrowe produkty spożywane w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić. Na wspomnianą przekąskę powinny szczególnie uważać osoby w trakcie farmakoterapii, a pacjenci z cukrzycą czy alergią. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym, zanim włączysz owoc do codziennej diety.

Czytaj też:

Mama zdradziła mi sekret idealnie miękkiego ciasta na pierogi. Wystarczy połączyć dwa zwykłe płynyCzytaj też:

Badacze nie mają wątpliwości: te jajka są najzdrowsze. Polacy za rzadko je jedzą