Błyskawiczne paszteciki mojej mamy. Ten przepis ratuje mnie w święta, gdy brakuje czasu

Na święta Bożego Narodzenia przygotowuje się tradycyjnie bardzo dużo jedzenia. Serwujemy barszcz z uszkami, karpia, sałatkę jarzynową i wiele innych pysznych potraw. Niestety jednak takie świąteczne przygotowania zajmują bardzo dużo czasu. Żeby takie gotowanie nie pochłonęło wielu godzin, warto korzystać z różnych sprytnych trików. Ja upodobałam sobie patent mojej mamy na błyskawiczne paszteciki.

Jak zrobić błyskawiczne paszteciki? Prosty przepis

Zamiast robić klasyczne ciasto na paszteciki, lepiej wykorzystać gotowe ciasto francuskie, które dostaniesz w niemal każdym supermarkecie. Tak właśnie robi moja mama i w ten sposób bardzo ułatwia sobie całą pracę. Ja zainspirowałam się jej trikiem i również paszteciki przyrządzam właśnie tą metodą. W ten sposób wyjdą cudownie kruche i będą idealnie pasować do wigilijnego barszczu czerwonego.

Przepis: Ekspresowe paszteciki Ten przepis zawsze ratuje moje święta. Paszteciki smakują cudownie i są gotowe błyskawicznie Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 355 w każdej porcji Składniki 375 g gotowego ciasta francuskiego

1 jajko (do posmarowania)

kminek do posypania Farsz: 500 g kiszonej kapusty

1 duża cebula

150 g suszonych grzybów

4 łyżki oleju roślinnego

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie grzybówSuszone grzyby zalej ciepłą wodą i mocz przez co najmniej 1 godzinę. Następnie odcedź, delikatnie osusz i drobno posiekaj. Duszenie kapustyKiszoną kapustę przepłucz, zalej wodą i zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem ok. 40 minut, aż kapusta zmięknie. Odcedź i dokładnie odciśnij. Robienie farszuNa patelni rozgrzej 2 łyżki oleju i podsmaż pokrojoną cebulę, aż się zeszkli. Dodaj posiekane grzyby i smaż kilka minut. Dodaj do farszu ugotowaną i odciśniętą kapustę, dokładnie wymieszaj i dopraw solą oraz pieprzem. Jeśli farsz jest zbyt wilgotny, odciśnij nadmiar płynu. Pieczenie pasztecikówPiekarnik nagrzej do 190 °C. Ciasto francuskie rozwiń i podziel na dwie części. Na każdej części wyłóż farsz, zostawiając wolne brzegi. Złóż ciasto, sklej brzegi i pokrój na porcje. Ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, posmaruj jajkiem i posyp kminkiem. Piecz około 20 minut, aż paszteciki będą złociste.

Bardzo ważne jest, żeby ostudzić farsz przed zawijaniem. Jeśli będzie ciepły, to może rozpuścić ciasto francuskie i utrudnić formowanie pasztecików.

Patent na pyszny farsz do pasztecików

Takie paszteciki możesz nadziać kapustą i grzybami. To najpopularniejszy farsz, z którym przygotowuje się tę potrawę na Wigilię. Żeby całość wyszła naprawdę smaczna, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim dobrze odciśnij kapustę. Zbyt mokra sprawi, że farsz będzie wodnisty i trudny do nakładania. Użyj też suszonych grzybów — mają intensywniejszy aromat niż pieczarki. Namocz je wcześniej i dodaj zarówno grzyby, jak i wodę z ich moczenia. Jeżeli chcesz przyspieszyć proces namaczania, to zalej grzyby wrzątkiem i odstaw na kilka godzin. Pamiętaj też, by dodać podsmażoną cebulkę – nada delikatnej słodyczy.

Koniecznie zobacz też, co dodać do barszczu czerwonego, żeby jego smak był jeszcze bardziej wyrazisty. Nie chodzi wcale o sok z cytryny czy ocet.

