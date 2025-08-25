Te placki robię bez mąki i ziemniaków. Potrzebujesz tylko 3 składników. Zobacz przepis!

Polska kuchnia plackami „stoi”. Na naszych stołach prym wiodą głównie przysmaki na bazie ziemniaków. Te jednak na ogół są dość kaloryczne i ciężkostrawne. Na szczęście znalazłam dla nich ciekawą alternatywę – lżejszą, smaczniejszą i zdrowszą. Co więcej, przygotowanie tych pyszności nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy połączyć ze sobą trzy łatwo dostępne i tanie składniki, by stworzyć danie, które w mig podbije serca nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Wiem, co mówię, bo w mojej rodzinie ich nie brakuje. Też się o tym przekonasz, gdy wypróbujesz ten banalnie prosty przepis.

Zdrowsza alternatywa dla placków ziemniaczanych

Bazą tych placków jest kalafior. Nie trzeba go wcześniej gotować. Wystarczy oczyścić warzywo, podzielić je na różyczki i zetrzeć na tarce. Potem trzeba już tylko połączyć wszystkie składniki w jedną całość. Gotowe przysmaki możesz podać na wiele różnych sposobów. Świetnie komponują się między innymi z rozmaitymi sosami, na przykład czosnkowym, jogurtowym, koperkowym, śmietanowym czy pomidorowym. Pasuje do nich nawet zwykły ketchup. Pamiętaj jednak, by sięgać po produkty wysokiej jakości bez sztucznych barwników, wzmacniaczy smaku i konserwantów. Jeśli serwujesz placki na obiad, nie zapomnij o surówce na bazie sezonowych warzyw. Będzie idealnym dopełnieniem dania.

Przepis: Placki z kalafiora Świetnie smakują, sycą na długo i nie „idą w boczki”. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 152 w każdej porcji Składniki 450 g kalafiora

3 jajka

natka pietruszki lub koperek

sól, pieprz Opcjonalnie: pół cebuli Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOczyść kalafiora i podziel go na różyczki, a następnie zetrzyj go na tarce. To samo zrób z cebulą, jeśli jej używasz. Posiekaj zieleninę. Łączenie składnikówPołącz wszystkie składniki w misce i odstaw na 5-10 minut. W tym czasie rozgrzej tłuszcz na patelni. Smażenie placuszkówWykładaj porcje masy na patelnię i smaż z każdej strony przez 4-5 minut z każdej strony. Nie przewracaj ich zbyt szybko, ale uważaj, by się nie przypaliły.

Dlaczego warto jeść kalafior?

Kalafior jest produktem niskokalorycznym. Stugramowa porcja warzywa dostarcza około 22 kcal. Zawiera też wiele cennych mikroelementów, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, między innymi potas oraz witaminę C – odpowiednio 214 oraz 69 mg w 100 gramach. Dzięki temu wzmacnia odporność i pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi. Zwalcza też wolne rodniki, łagodzi stany zapalne i spowalnia procesy starzenia. Co więcej, znajdujący się w nim błonnik wspomaga pracę układu pokarmowego i przedłuża uczucie sytości po posiłku, zapobiegając podjadaniu. Przeprowadzone badania dowodzą, że warzywa kapustne, w tym kalafior, mogą odegrać istotną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych.

