Mięciutkie kluski lepsze niż kopytka. 3 składniki i smak, który pokocha cała rodzina. Wypróbuj przepis

Gdy lodówka i spiżarnia świecą pustkami, a moja rodzina domaga się lekkiego obiadu lub „czegoś na słodko”, sięgam po przepis na banalnie proste, a zarazem obłędnie pyszne kluski. Pracy przy nich tyle, co nic, a doskonale łączą się z wieloma różnymi dodatkami. Można je podać zarówno w wytrawnej, jak i deserowej odsłonie. Lepiej zapisz tę recepturę, bo jestem przekonana, że gdy już raz spróbujesz tych przysmaków – będziesz często do niej wracać.

Jak zrobić kluski z 3 składników?

Te kluski mogą śmiało konkurować z kopytkami. Nie mają w sobie ani grama mąki czy ziemniaków, a mimo to nie rozpadają się podczas obróbki termicznej. Wszystko za sprawą jednego niecodziennego składnika, który dodaję do masy – kaszy manny. Wystarczy już niewielka ilość, by przysmaki zyskały odpowiednią konsystencję i strukturę. Ale to nie ona jest „głównym bohaterem” dania. Pierwsze skrzypce gra w nim twaróg, a całości dopełniają jajka.

Wskazówka: Najlepiej sprawdzi się twaróg tłusty lub półtłusty. Nie musisz go mielić ani rozdrabniać w mikserze. Wystarczy, że rozgnieciesz ser widelcem. Powinien utworzyć gładką, aksamitną masę.

Składniki: 250 g twarogu

2 czubate łyżki kaszy manny

1 jajko Dodatkowo: sól Sposób przygotowania Szykowanie masy na kluskiRozgnieć twaróg widelcem. Dodaj jajko i kaszę. Całość dokładnie wymieszaj. Zagotuj i posól wodę. Formowanie klusekZwilż dłonie wodą i formuj z masy dowolne kształty. Możesz też uformować z niej wałek i odkrajać kawałki masy. Gotowanie kluekWrzuć kluski do osolonego wrzątku. Gotuj 4 minuty od momentu wypłynięcia.

Jak podawać kluski z 3 składników?

Jak już wspomniałam te kluski można przygotować zarówno w wersji wytrawnej, jak i „na słodko”. Doskonale łączą się na przykład z roztopionym masłem i cukrem lub mielonym cynamonem. Wspaniale komponują się z bułką tartą i śmietaną wymieszaną z cukrem. W sezonie letnim możesz śmiało łączyć je z owocami, takimi jak choćby śliwki, morele, brzoskwinie, borówki amerykańskie, nektarynki, jabłka czy maliny. Jeżeli wolisz kluski w odsłonie „na słono”, sięgnij na przykład po podsmażony szpinak, tarty parmezan albo sos pomidorowy. Oczywiście to tylko kilka spośród wielu dostępnych propozycji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać inne warzywa (cukinię, paprykę, dynię etc.).

