Jesienią piekę prościutkie jabłka z dwoma dodatkami. Deser bez grama cukru, a smakuje obłędnie

Gdy za oknem robi się chłodniej, często mamy ochotę na aromatyczny i ciepły deser. Nie potrzebujesz skomplikowanego przepisu ani długiej listy zakupów, by przygotować coś obłędnie smacznego. Tak naprawdę wystarczą jabłka, odrobina miodu i kilka innych dodatków, a do tego chwila cierpliwości. Co więcej, ten deser jest idealny, jeśli szukasz prostej i zdrowej alternatywy dla ciężkich ciast pełnych cukru.

Jak zrobić pieczone jabłka? Prosty przepis

Jednym z moich ulubionych deserów jesienią są pieczone jabłka z cynamonem, miodem i rodzynkami. Jest to szybka, a w dodatku zdrowa przekąska. Do pieczenia najlepiej wykorzystać naczynie żaroodporne. Może być wykonane ze szkła lub ceramiki. Wysmaruj je masłem, żeby jabłka nie przywarły do formy w czasie pieczenia.

Przepis: Pieczone jabłka z cynamonem Ten deser smakuje naprawdę wspaniale, a w ogóle nie trzeba się przy nim napracować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 224 w każdej porcji Składniki 4 jabłka (najlepiej twarde i kwaskowe)

miód

cynamon

mielone goździki

50 g rodzynek

czerwone wino Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekUmyj jabłka, odetnij od nich kapelusze, a następnie wydrąż ich gniazda nasienne (użyj do tego drylownicy do jabłek). W ten sposób stworzysz miejsce dla nadzienia. Robienie nadzieniaWymieszaj w misce z posiekane rodzynki z odrobiną miodu i czerwonego wina. Pieczenie jabłekPrzełóż farsz do otworu w owocach, a na koniec posyp je cynamonem i mielonymi goździkami. Piecz w 180 stopniach Celsjusza przez około 20 minut (lub dłużej, jeśli jabłka są duże).

Pamiętaj, że czas pieczenia jabłek zależy od ich rodzaju oraz wielkości. Te mniejsze i bardziej miękkie nie będą musiały być w piekarniku tak długo jak te większe i twardsze. Małe jabłka piecz przez 15–25 minut, a te większe przez około 30–40 minut.

Jakie jeszcze desery przygotować z jabłek?

Jesień to sezon na pyszne jabłka. Owoc ten jest bardzo uniwersalny i możesz przygotować z niego dużo pysznych deserów. Klasycznym pomysłem jest szarlotka. Ten wypiek można jednak zrobić na naprawdę wiele sposobów. Moim faworytem jest szarlotka z budyniem – właśnie taką robiła moja ukochana babcia. Innym pomysłem są racuchy – w tych placuszkach to też właśnie jabłka grają główną rolę. Możesz też zapiec jabłka pod kruszonką. Doskonale smakują również kawałki jabłek zapieczone w cieście naleśnikowym. Możesz również poddusić jabłka na patelni i zrobić z nich nadzienie, na przykład do naleśników. Sprawdzi się także jako dodatek do owsianki lub jogurtu, ale doskonale smakuje też „solo”. Ciekawym pomysłem jest przyrządzenie ryżu zapiekanego z jabłkami. Warto też pamiętać, że jabłka są niezastąpione do domowych przetworów, zrobisz z nich pyszne dżemy, musy czy aromatyczne kompoty.

