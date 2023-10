Najlepsza szarlotka z budyniem. Przepis, który zawsze wychodzi

Szarlotka to bardzo popularne i lubiane ciasto. Można zrobić jej tradycyjną wersję, ale też nieco poeksperymentować podczas przyrządzania tego wypieku. Możecie przygotować na przykład szarlotkę z „3 szklanek” – ten wariant zrobicie w naprawdę błyskawicznym tempie. Koniecznie sprawdźcie też, jak przygotować idealne jabłka na szarlotkę. Ciekawym pomysłem jest również upieczenie tego ciasta z różnego rodzaju dodatkami, jednym z nich jest budyń.

Szarlotka z budyniem – przepis

Delikatne, kruche ciasto, podprażone jabłka oraz budyń to naprawdę mistrzowskie połączenie. Szarlotka przygotowana w ten sposób będzie dosłownie rozpływać się w ustach i z pewnością zasmakuje wszystkim domownikom.

Przepis: Szarlotka z budyniem Szarlotka z budyniem to jeszcze lepsza wersja klasycznego przysmaku. Już zawsze będziecie ją piec według tego przepisu! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 350 g mąki pszennej,

200 g masła,

1 jajko,

70 g cukru pudru,

8 g proszku do pieczenia,

800 ml mleka,

140 g budyniu waniliowego,

30 g cukru,

1,5 kg jabłek,

cynamon. Sposób przygotowania Przygotujcie ciasto na szarlotkę z budyniemNajpierw do dużej miski lub na stolnicę wysypcie mąkę. Następnie dodajcie masło w kostce (podzielcie je nożem na mniejsze kawałki). Usypcie mąkę w stożek i zróbcie w niej wgłębienie. Wbijcie w nie jajko, a później dodajcie cukier puder i proszek do pieczenia. Zagniećcie ciasto i uformujcie w kulę. Następny krok to zawinięcie jej w folię aluminiową i odłożenie do lodówki na 1 godzinę. Zróbcie budyńOdlejcie 100 ml mleka do osobnego naczynia, a pozostałą część ugotujcie. Zimne mleko zmieszajcie z budyniem. W momencie, gdy mleko zacznie wrzeć – wlejcie rozmieszany budyń. Całość energicznie mieszajcie do momentu, aż powstanie gładki krem. Gdy budyń się zagotuje – zdejmijcie garnek z kuchenki i odstawcie masę do wystygnięcia. Przygotujcie jabłkaWyłóżcie na suchą patelnię jabłka i prażcie je przez około 5-10 minut. Po chwili dodajcie do nich cukier i cynamon. Całość mieszajcie do momentu, aż połączą się ze sobą wszystkie składniki. Potem odstawcie do wystygnięcia. Wyłóżcie ciasto na blachęWyjmijcie z lodówki ciasto na szarlotkę i nożem odetnijcie jego 1/4 – ponownie owińcie tę część w folię i włóżcie do lodówki. Pozostałą część ciasta wyłóżcie na blachę, a później nałóżcie na ciasto przestudzone jabłka i budyń. Zróbcie kruszonkęWyjmijcie ciasto z lodówki i zetrzyjcie na tarce o grubych oczkach na całej powierzchni szarlotki. Upieczcie szarlotkę z budyniemWstawcie szarlotkę do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Pieczcie ją przez 45 minut.

Jak zrobić szarlotkę z budyniem – porady

W trakcie przygotowywanie jabłek do szarlotki z budyniem warto dodać do nich przyprawy, które dodatkowo podbiją smak całego ciasta. Najlepiej będzie się komponować cynamon, kardamon, a także wanilia. Ciekawy efekt osiągniecie też, jeśli jabłka do szarlotki zetrzecie na tarce o grubych oczkach. Żeby szybciej ostudzić budyń i jabłka, możecie od razu przełożyć je do zimnego naczynia. Do szarlotki z budyniem najlepiej wybierzcie jabłka antonówki lub szara reneta, odpowiednie będą również bramley lub granny mmith.

Szarlotkę z budyniem można podawać między innymi z lodami – taki kontrast stworzy ciekawe połączenie smakowe. Będzie świetnie smakować też z bitą śmietaną lub polewą czekoladową. Gotowe ciasto możecie oprószyć także cukrem pudrem.

Jaki budyń dodać do szarlotki?

Do szarlotki najlepiej będzie pasować budyń waniliowy. Niektórzy stawiają też na budyń malinowy. Tak naprawdę panuje tutaj duża dowolność – możecie po prostu wybrać swój ulubiony smak. Pamiętajcie jednak, że musi się on dobrze komponować ze smakiem jabłek. Jeśli chcecie – możecie też zrobić pół szarlotki z budyniem w jednym smaku, na przykład waniliowym, a na drugą połowę wylać budyń o smaku śmietankowym. Na polskim rynku istnieje bardzo duży wybór budyniów – nawet o smaku ciastek maślanych! Odradzamy jednak używania budyniu o smaku czekoladowym lub orzechowym.

Pamiętajcie też, że budyń, którego użyjecie do szarlotki, musi być odpowiednio gęsty. W trakcie jego przygotowania musicie go często mieszać – w przeciwnym razie w masie powstaną niesmaczne grudki, które będą wyczuwalne również podczas jedzenia szarlotki z budyniem.

Szarlotka z budyniem bez pieczenia

Jeśli macie bardzo mało czasu – możecie przygotować też szarlotkę z budyniem bez pieczenia. Jej zrobienie będzie trwać znacznie krócej. Będzie również mniej pracochłonne. Na czym dokładnie polega ta ekspresowa metoda na to ciasto? Musicie wykorzystać masę jabłkową, budyń i kakaowe herbatniki, które będą podstawą ciasta. Na blaszce do pieczenia ułóżcie warstwę ciemnych herbatników. Następnie na herbatniki należy wyłożyć przestudzony mus jabłkowy i wstawić do lodówki do momentu stężenia. Kolejny krok to wyłożenie masy budyniowej na stężałe jabłka i posypanie ich pokruszonymi herbatnikami. Na koniec całość należy wstawić ponownie do lodówki, by masa budyniowa stężała.

