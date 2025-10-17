Zrób w domu paprykarz, który bije na głowę oryginał z PRL-u. Mniej tłuszczu, więcej smaku

Paprykarz – bo o nim mowa – nie jest zwykłą przekąską. To kulinarna „ikona” Szczecina i jeden z najbardziej rozpoznawalnych smaków PRL-u. Powstał w latach 60. w Zakładach Rybnych „Gryf” i szybko zyskał na popularności. Niewiele osób wie, że początkowo do produkcji tego przysmaku wykorzystywano odpady pozostałe po wykrawaniu kostki rybnej z zamrożonych bloków rybnych. Dziś jego receptura przeszła ewolucję. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dorzucić do niej swoje „trzy grosze” i przygotować własną wersję kultowej pasty, łącząc tradycję i nowoczesność.

Kultowy paprykarz w domowej wersji

Ten domowy paprykarz nie udaje klasyka. On go – pod wieloma względami – przewyższa. Jest lżejszy, bardziej wyrazisty i naprawdę zdrowy, dzięki połączeniu kilku prostych, ale odżywczych składników. Jego bazę stanowi dorsz. To jedna z najbardziej wartościowych ryb. Zawiera wysokiej jakości białko, które wspiera regenerację mięśni i budowę tkanek, a jednocześnie ma bardzo mało tłuszczu – zaledwie około 1 g na 100 gramów produktu. W dodatku obfituje w inne cenne związki, między innymi witaminę B12, jod i selen. Dostarcza też witaminy D, niezbędnej dla mocnych kości i odporności. Dzięki niskiej kaloryczności doskonale sprawdza się w dietach redukcyjnych i lekkostrawnych. Co więcej, zalicza się go do ryb o niskim stopniu zanieczyszczenia. W połączeniu z pozostałymi składnikami tworzy idealny balans smaków i wartości odżywczych – przekąskę, która syci, ale nie obciąża żołądka.

Przepis: Domowy paprykarz Zdrowsza wersja kultowego klasyka Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 430 w każdej porcji Składniki 600 g dorsza bez ości i skóry

200 g suchego ryżu

1 szklanka bulionu warzywnego

3 średnie cebule

2 średnie marchewki

5 łyżek koncentratu pomidorowego

6 łyżek oleju roślinnego

przyprawy (słodka papryka, chili, sól, pieprz) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj ryż w lekko osolonej wodzie. Odcedź i odstaw do przestudzenia. Dorsza podziel na mniejsze kawałki. Obierz warzywa ze skórki. Cebulę posiekaj i zeszkli na 2 łyżkach olejuj, a marchewkę zetrzyj na tarce. Łączenie składnikówDo podsmażonej cebuli, dodaj startą marchewkę, rybę i resztę oleju. Podsmażaj całość przez około 3 minuty. Potem dodaj bulion oraz koncentrat. Wymieszaj całość i gotuj do momentu aż marchewka zmięknie. Na koniec dorzuć ugotowany ryż. Wymieszaj i dopraw całość wedle uznania. Pozostaw na ogniu jeszcze około 4 minut. Podawanie paprykarzaPodawaj na chlebie lub z innymi dodatkami.

Rada: Jeśli chcesz, możesz dorzucić do paprykarza kawałki wędzonej makreli

Domowy paprykarz – przydatne wskazówki

Domowy paprykarz ma tę zaletę, że pasuje niemal do wszystkiego. Możesz go podawać klasycznie – na pieczywie lub grzance – ale świetnie sprawdza się też jako farsz do naleśników czy tortilli. Świetnie smakuje w połączeniu z ogórkiem kiszonym lub pomidorem. Pamiętaj, że nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacać go o różne składniki już po przygotowaniu. Jeśli chcesz złagodzić smak przysmaku, dodaj do niego więcej ryżu. Jeżeli natomiast zależy ci na ty, by zyskał ostrzejszy charakter, dorzuć więcej chili.

