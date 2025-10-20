To fit ciasto ze śliwkami odpręża lepiej niż tabletka na stres. Ekspertki potwierdzają

Co robisz, kiedy atmosfera w domu robi się coraz bardziej nerwowa i masz wrażenie, że zaraz eksplodujesz? Zamiast dawać upust złości w mało produktywny sposób, zrób coś pożytecznego i pysznego zarazem – ciasto. Nie chodzi – jak podkreśla dietetyczka Anna Jedrej – o „pierwszy lepszy” deser, ale prosty, szybki i obłędnie pyszny placek ze śliwkami. Gdy jego zapach rozchodzi się po domu, napięcie znika. „Organizm z trybu »walcz lub uciekaj« przełącza się na »trawienie i relaks«”– zaznacza ekspertka. Spróbuj, a przekonasz się, że pieczenie naprawdę może działać terapeutycznie i odprężająco.

Jak zrobić terapeutyczny placek ze śliwkami w wersji fit?

Placek ze śliwkami to klasyk. Zwykle kojarzy się z kalorycznym deserem. Dietetyczka udowadnia jednak, że można go przygotować w nowoczesnej, mniej tuczącej, choć niemniej pysznej wersji. Wystarczy dokonać kilku drobnych modyfikacji w tradycyjnym przepisie i znaleźć zamienniki dla popularnych produktów spożywczych. Anna Jedrej radzi, by zastąpić biały cukier erytrytolem, a mąkę pszenną zamienić na orkiszową, a tłustą śmietanę na jogurt naturalny. Dzięki temu wypiek dostarczy sporej ilości białka i błonnika, co przełoży się na dłuższe uczucie sytości. Już niewielka porcja ciasta pozwoli zaspokoić głód oraz apetyt na słodycze.

Przepis: Dietetyczny placek ze śliwkami Świetnie smakuje i wspomaga odchudzanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 265 w każdej porcji Składniki 4 jajka

pół szklanki erytrytolu

1,5 szklanki mąki orkiszowej

150 g jogurtu naturalnego

100 ml rafinowanej oliwy z oliwek

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 kg śliwek Sposób przygotowania Szykowanie śliwekUmyj i wypestkuj owoce. Przekrój je na pół. Robienie ciastaJajka utrzyj z erytrytolem. Dodaj jogurt i oliwę. Całość dokładnie wymieszaj. Połącz mąkę z proszkiem do pieczenia, wsyp do masy i ponownie wymieszaj. Pieczenie ciastaPrzelej gotową masę do żaroodpornej formy i na wierzch ułóż śliwki skórką do dołu. Piecz 40 minut w 180 stopni Celsjusza.

Terapeutyczna moc pieczenia

Psychoterapeutka Anna Ozaist zauważa, że przygotowywanie deserów może pomóc w radzeniu sobie ze stresem oraz natłokiem negatywnych emocji. Daje bowiem poczucie kontroli i łagodzi niepokój. W dodatku zwiększa świadomość własnego ciała oraz uczy uważności – bycia „tu i teraz”.

Kiedy pieczemy, skupiamy się na wykonywaniu krok po kroku określonych czynności. Pobudzamy własną kreatywność, rozwijamy koordynację i funkcje poznawcze, tak potrzebne, aby uzyskać pomyślny efekt końcowy. Wszystkie te czynniki łączą się w uczucie »skoncentrowanego relaksu«, gdzie dzięki skupieniu i uważności jesteśmy w stanie odciąć się od zewnętrznych bodźców i zrelaksować– zaznacza ekspertka.

