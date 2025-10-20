Ten produkt rozchodzi się w Lidlu jak świeże bułeczki. Masz tylko jeden dzień, by zgarnąć go gratis

Jednym z najchętniej kupowanych produktów spożywczych nad Wisłą jest masło. To ono króluje na polskich stołach. Kupujemy je niemal codziennie i dodajemy praktycznie do wszystkiego – poczynając od kanapek, poprzez ciasta i desery, a na zupach i sosach kończąc. Wielu osobom trudno się bez niego obejść w kuchni, choć do najtańszych nie należy. Nie dziwi więc fakt, że każda promocja na to popularne smarowidło przyciąga niczym magnes. Tym razem przygotował ją Lidl. Oferta jest atrakcyjna, ale trwa krótko, więc trzeba się spieszyć.

Dobre masło w Lidlu – warunki oferty

Promocja w Lidlu dotyczy popularnego masła Łaciate. Jeśli kupisz dwie kostki tego tłuszczu w cenie 7 złotych i 99 groszy za sztukę, trzecie opakowanie dostaniesz gratis. Ta oferta ma jednak pewien „haczyk”. Mogą z niej skorzystać wyłącznie posiadacze aplikacji Lidl Plus. Na szczęście można ją łatwo i szybko zdobyć. Wystarczy pobrać bezpłatne oprogramowanie ze sklepu internetowego – Google Play lub App Store – i przejść krótki proces rejestracji.

Pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz szybko podejmować decyzje. Akcja Lidla trwa przez ściśle określony czas. Zaczyna się i kończy tego samego dnia – w poniedziałek, 20 października 2025 roku. Musisz więc spieszyć się z zakupami. W ramach opisanej promocji możesz zgarnąć tylko trzy opakowania masła (w tym jedno gratis).

Co jeszcze można kupić taniej w Lidlu?

Lidl zorganizował również inną ciekawą promocję dla posiadaczy aplikacji lojalnościowej. Oferta dotyczy mleka UHT 2% marki Pilos. Teraz możesz je kupić znacznie taniej niż zwykle. Cena jednej sztuki spadła do złotówki i 49 groszy. Obniżka jest jednak naliczana dopiero w momencie, gdy włożysz do koszyka sześć kartonów. Obowiązuje też limit – 12 litrów nabiału na kupon. Jest również dobra wiadomość. Ta akcja trwa trzy dni – od poniedziałku do środy (20-22 października 2025 roku).

