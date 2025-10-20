To „czarne złoto” dodaję do sałatki. Reguluje cukier i obniża cholesterol

Sałatki są świetnym dodatkiem do obiadu. Doskonale uzupełniają danie główne, nadając całości nieco lekkości. Do tego pasują do większości potraw. Zazwyczaj zawierają najwięcej warzyw, więc są również bogate w witaminy i składniki mineralne. Ja korzystam z jeszcze jednego triku, który podpowiedziała mi moja babcia, by takie sałatki były jeszcze zdrowsze. Dodaję do nich ocet balsamiczny.

Czarne złoto do sałatki

Ocet balsamiczny nazywany jest „czarnym złotem”. Powstaje on z gotowanego moszczu winogronowego, który jest poddany długotrwałemu dojrzewaniu w drewnianych beczkach. Jest to aromatyczny i intensywny w smaku sos. Świetnie komponuje się z sałatkami, ale też warzywami czy serem, a nawet owocami — na przykład truskawkami. Nie tylko podkreśla smak potrawy, ale ma również właściwości prozdrowotne, które wynikają przede wszystkim z zawartości w nim kwasu octowego i antyoksydantów.

Przepis: Sałatka z octem balsamicznym Ta sałatka jest nie tylko pyszna, ale też zdrowa. Koniecznie spróbuj ją zrobić w swoim domu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 42 w każdej porcji Składniki 400 g różnych sałat (na przykład sałaty rzymskiej, sałaty lodowej, roszponki, rukoli, szpinaku)

2 pomidory

1 ogórek zielony

pół czerwonej cebuli

pestki dyni

ocet balsamiczny Sposób przygotowania Przygotowanie warzywUmyj dokładnie i osusz sałatę. Porwij ją na mniejsze kawałki i przełóż do dużej miski. Umyj pomidory i ogórka, a następnie pokrój warzywa na mniejsze kawałki. Cebulę pokrój w piórka. Mieszanie składnikówDodaj pokrojone warzywa do miski z sałatą. Całość wymieszaj. Podziel na kilka porcji, wyłóż na talerze. Polej octem balsamicznym i posyp pestkami dyni.

Jakie właściwości ma ocet balsamiczny?

Ten dodatek wpływa między innymi na regulację poziomu cukru we krwi po posiłkach. Takie działanie jest szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą typu 2 i insulinoopornością. Wspiera również działanie układu krążenia, obniżając poziom „złego” cholesterolu (LDL) i trójglicerydów.

Jego spożywanie wspomaga także trawienie, ponieważ zawarty w nim kwas octowy sprzyja rozwojowi korzystnej flory bakteryjnej jelit. Ma również działanie przeciwzapalne, a więc pomaga w walce z wolnymi rodnikami. Chroni komórki przed uszkodzeniami, a także przyczynia się do podwyższenia odporności. Ma też działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Ważne jest, by spożywać ocet balsamiczny wysokiej jakości. Niektóre produkty mogą zawierać dodatek karmelu, sztuczne barwniki i konserwanty. Podczas zakupów szukaj więc octu balsamicznego z regionu Modena lub Reggio Emilia we Włoszech. Poznasz go po oznaczeniach DOP lub IGP.

