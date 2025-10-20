Napar, w którym się zakochałam. Zaparz, wypij i odetchnij — idealny na dobry początek dnia

Gdy jesienne poranki stają się chłodne, chętnie sięgamy po coś ciepłego do picia. Idealnie sprawdzają się wtedy różnego rodzaju napary, które wspaniale otulają swoim przyjemnym aromatem, a do tego miło rozgrzewają. Taki rytuał pomaga rozpocząć dzień w spokojnym rytmie. Zamiast pić klasyczną herbatę, możesz postawić też na coś innego. Ja bardzo lubię napar z mięty.

Ten napar cudownie relaksuje

Mięta ma działanie uspokajające, dzięki czemu pomaga spokojnie wejść w nowy dzień. Ten napar doskonale sprawdzi się zwłaszcza u osób o skołatanych nerwach. Pomaga zmniejszyć napięcie nerwowe i sprzyja odprężeniu. Uspokajające działanie mięty jest jednak mniejsze niż w przypadku typowych ziół o tych właściwościach, takich jak melisa czy lawenda. Doskonale jednak orzeźwia, głównie ze względu na zawarty w niej mentol, dlatego będzie idealna właśnie o poranku.

Dodatkowo pita przed posiłkiem może lekko stymulować łaknienie. Jest polecana dla „porannych niejadków”.

Jakie jeszcze właściwości ma mięta?

Taki napar pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci, przez co świetnie działa na trawienie. Idealnie sprawdzi się więc na przykład po obfitych i ciężkostrawnych posiłkach. Dodatkowo zapobiega wzdęciom, a jej picie może przynieść ulgę w przypadku biegunki. Wspiera również pracę wątroby. Warto jednak pamiętać, że u osób z refluksem lub nadkwasotą mięta może powodować dyskomfort, dlatego w takich przypadkach lepiej pić ją z umiarem.

Napar miętowy ma też właściwości:



przeciwbakteryjne,

przeciwwirusowe,

przeciwzapalne,

antyoksydacyjne.

Napar z mięty działa wspomagająco również podczas bólu głowy. Jego picie może także zmniejszyć nudności. Pomaga w łagodzeniu stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej. Z uwagi na działanie moczopędne, wspiera naturalne oczyszczanie organizmu.

Co można dodać do naparu z mięty?

Do naparu z mięty śmiało możesz dodać odrobinę miodu. Będzie nie tylko zdrowszy, ale też smaczniejszy. Doskonale zastąpi wtedy słodzone napoje pełne sztucznych dodatków. Możesz dorzucić też plasterek cytryny, przez będzie jeszcze bardziej orzeźwiający. Świetnie pasuje również kawałek imbiru, który doda lekkiej pikanterii. Taka herbatka będzie pyszna zarówno na ciepło, jak i w wersji schłodzonej.

