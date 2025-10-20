Zawsze pij kawę o tej porze dnia. Naukowcy potwierdzają: wtedy najlepiej działa na serce

Każdy z nas ma swoje kawowe nawyki. Jedni nie wyobrażają sobie poranka bez mocnego espresso, inni piją kofeinowy napar po południu, by dodać sobie energii i wzmocnić koncentrację. Czy jednak każda pora na „małą czarną” jest dobra? Okazuje się, że nie do końca. Naukowcy z Tulane University w Nowym Orleanie dokonali zaskakującego odkrycia. Przez niemal dwie dekady analizowali dane dziesiątek tysięcy osób i doszli do wniosku, że jeden prosty nawyk może znacząco obniżyć ryzyko chorób układu krążenia, a moment, w którym sięgasz po kawę ma większe znaczenie dla zdrowia niż myślisz.

Jaka pora na picie kawy jest najlepsza?

Zespół naukowców z Tulane University w Stanach Zjednoczonych pod kierownictwem profesora Lu Qi, wziął „pod lupę” dane pochodzące od ponad 40 tysięcy ochotników, którzy wzięli udział w amerykańskim badaniu NHANES przeprowadzonym w latach 1999–2018. Uczestnicy raportowali, co jedli i pili. Informowali też o tym, o której godzinie sięgali po kawę. Okazuje się, że pora picia „małej czarnej” znacząco wpłynęła na ich stan zdrowia.

Uzyskane wnioski mocno zaskoczyły naukowców. Picie kawy w godzinach porannych (przed południem) wiązało się z niższym ryzykiem śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych i mniejszym prawdopodobieństwem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny — spadek wyniósł odpowiednio 31 i 16 procent (w porównaniu do osób, które w ogóle nie sięgały po „małą czarną”). Co ciekawe, takich zależności nie zaobserwowano w grupie ochotników, którzy raczyli się kofeinowym naparem w innych porach dnia (po południu i/lub wieczorem).

To pierwsze badanie dotyczące wzorców picia kawy i ich wpływu na zdrowie. Nasze odkrycia wskazują, że ważne jest nie tylko to, czy i ile kawy pijesz. Duże znaczenie dla zdrowia ma również pora, kiedy po ten napój sięgasz. Zazwyczaj nie udzielamy zbyt wielu porad w tej kwestii, ale może najwyższy czas to zmienić – podkreśla profesor Lu Qi.

Dlaczego poranna kawa jest najzdrowsza?

Naukowcy przypuszczają, że wyjaśnienia należy szukać w analizie rytmu dobowego ludzkiego organizmu. W godzinach porannych ciało naturalnie zwiększa poziom aktywności układu współczulnego — to on odpowiada za pobudzenie, ciśnienie i energię po przebudzeniu. Kofeina dodatkowo ten efekt wzmacnia, działając zgodnie z biologicznym rytmem. Z kolei popołudniowa lub wieczorna kawa może go zaburzać. Spożywanie kofeiny po godzinie 15–16 sprzyja obniżaniu się poziom melatoniny, czyli hormonu snu. To z kolei prowadzi do problemów z zasypianiem i regeneracją, co w dłuższej perspektywie zwiększa ryzyko rozwoju zaburzeń rytmu serca i chorób układu krążenia. Jednocześnie trzeba pamiętać, by nie przesadzać z ilością kawy (zalecana dawka to 2-3 filiżanki na dobę). Jej nadmiar również może negatywnie wpływać na zdrowie.

