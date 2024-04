Prawie każdy popełnia ten błąd podczas gotowania kalafiora. Warzywo traci wtedy wszystko, co zdrowe

Kalafior jest wyjątkowo wszechstronnym warzywem, można z niego przygotować naprawdę wiele wyśmienitych potraw. Od klasycznych dań, takich jak kalafior z sosem beszamelowym czy pieczony kalafior z aromatycznymi przyprawami, po bardziej nowoczesne, jak na przykład kalafiorowa pizza czy kalafiorowe placuszki – możliwości jest wiele. Dodatkowo kalafior jest doskonałym źródłem witamin i składników odżywczych, co sprawia, że także korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Wiele osób nie wie jednak, jak ważne jest odpowiednie ugotowanie tego warzywa, często popełniamy banalny błąd, przez co kalafior traci to, co w nim najzdrowsze.

Najczęstszy błąd podczas gotowania kalafiora

Pewnie większość osób nigdy nie zastanawiała się nad tym, jak powinno się gotować kalafior. Choć wydaje się to dziecinnie proste, to okazuje się, że w rzeczywistości wcale takie nie jest. Bardzo często popełnianym błędem jest zbyt długie gotowanie kalafiora – może to doprowadzić do utraty wartości odżywczych. Kalafior jest bogaty w wiele cennych składników, takich jak witaminy (np. witamina C, witaminy z grupy B) oraz minerały (na przykład potas, magnez, żelazo). Długotrwałe gotowanie może spowodować rozpuszczenie się tych składników w wodzie, czyli po prostu warzywo to nie będzie już tak zdrowe.

Zbyt długie gotowanie może też sprawić, że kalafior stanie się miękki i rozgotowany, tracąc swoją charakterystyczną chrupkość. Wystarczy, że kalafior będziecie gotować przez 15 minut.

O czym jeszcze pamiętać, gotując kalafior?

Aby uzyskać idealnie ugotowany kalafior, który zachowa wszystkie swoje właściwości odżywcze – przestrzegajcie kilku istotnych zasad. Przede wszystkim, jak już wspomnieliśmy wyżej, nie gotujcie go zbyt długo, ale to nie wszystko. Pamiętajcie, żeby gotować kalafior w osolonej wodzie – jest to podstawą tego, by później był naprawdę smaczny (w innym przypadku będzie bardzo mdły).

Pamiętajcie też o odpowiedniej ilości wody w garnku – kalafior musi być nią zakryty w całości. Gdy woda zacznie wrzeć – dodajcie wtedy sól (około 3 łyżeczki soli na 3 litry wody). Stopień ugotowania kalafiora najlepiej jest kontrolować, lekko wbijając w niego widelec.

Jak gotować kalafior, żeby nie śmierdział?

Niektóre osoby rezygnują z gotowania kalafiora ze względu na nieprzyjemny zapach, który pojawia się wtedy w całym domu. Możecie jednak w bardzo prosty sposób temu zapobiec. Wystarczy, że dodacie pół szklanki mleka do gotującej się wody. Innym sposobem jest wlanie soku z cytryny lub dorzucenie listka laurowego lub szczypty startej gałki muszkatołowej.

Jeśli z kolei dodacie szczyptę cukru lub łyżeczkę sody oczyszczonej do gotującej się wody, to wasze warzywo nie ściemnieje i pozostanie idealnie białe. Jeśli lubicie smak tego warzywa – przygotujcie purée z kalafiora lub kotlety z kalafiora.

