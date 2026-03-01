Nie dodaję proszku do pieczenia, a ta babka rośnie jak szalona. Robię jedną rzecz inaczej

Choć do świąt zostały jeszcze cztery tygodnie, w mojej kuchni już teraz unosi się zapach cytrusów i masła. Testuję najlepsze receptury, by wielkanocny poranek był naprawdę wyjątkowy, a ta babka to absolutny majstersztyk prostoty. Jeśli lubisz tradycyjne wypieki z krótką listą składników, ten przepis zdecydowanie warto zapisać.

Dlaczego babka piaskowa rośnie bez proszku do pieczenia?

Sekret puszystości ciasta tkwi w technice. W tym przepisie rolę spulchniacza przejmuje idealnie ubita piana z białek oraz dokładne napowietrzenie masy. Najważniejsze zasady:

dwukrotne przesiewanie mąk napowietrza ciasto,

długie ucieranie masła z cukrem buduje puszystą bazę,

błyszcząca, sztywna piana z białek działa jak naturalny „silnik”.

To właśnie dzięki tym krokom babka piaskowa wychodzi lekka, sypka i pięknie wyrasta — zupełnie bez chemicznych dodatków.

Jak przygotować babkę piaskową bez spulchniaczy

Kluczem do sukcesu jest tu fizyka, a konkretnie napowietrzenie składników, dlatego zawsze dwukrotnie przesiewam obie mąki. Cały proces opieram na cierpliwym ucieraniu masła z żółtkami oraz przygotowaniu lśniącej piany z białek z dodatkiem cukru, która działa jak naturalny „silnik” dla ciasta.

Przepis: Najlepsza babka piaskowa Tradycyjna babka piaskowa bez proszku do pieczenia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Składniki 1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka skrobi ziemniaczanej

200 g masła

1 szklanka drobnego cukru do wypieków

skórka otarta z jednej cytryny Sposób przygotowania Uszykuj składnikiJaja i masło muszą być w temperaturze pokojowej. Obie mąki przesiej. Białka oddziel od żółtek. Utrzyj masło, ubij białkaUcieraj masło kilka minut, aż stanie się jasne. Dodaj ok. 2/3 szklanki cukru (resztę zostaw do białek) i ucieraj/miksuj, aż cukier się rozpuści, a masa będzie jasna i puszysta. Wtedy dodawaj kolejno po jednym żółtku, dalej ucierając/miksując. Na koniec dodaj skórkę otartą z cytryny. W osobnym naczyniu ubij białka na sztywną pianę, następnie dalej ubijając, dodawaj po łyżce cukru (po każdorazowym dodaniu cukru ubijaj ok. minuty, chodzi o to, aby cukier się rozpuścił). Połącz składniki, upiecz ciastoDo masy z żółtek i masła dodaj przesiane mąki. Wymieszaj ręcznie lub na najniższych obrotach robota. Dodawaj partiami ubite białka, delikatnie mieszając całość. Gotowe ciasto przełóż do podłużnej formy. Piecz ok. 60 min. (do suchego patyczka) w temperaturze 160 stopni Celsjusza.

Jak udekorować babkę piaskową na Wielkanoc

Moim ulubionym sposobem na wykończenie tego ciasta jest klasyczny lukier cytrynowy, który przełamuje słodycz i pięknie błyszczy na puszystym wierzchu. Często dekoruję ją również kandyzowaną skórką pomarańczy lub prażonymi płatkami migdałów, by nadać jej elegancji godnej świątecznego śniadania.

Jeśli wolę coś lżejszego, wybieram jedynie delikatną chmurkę cukru pudru, która idealnie podkreśla złocisty kolor wypieku.

Ten przepis świetnie sprawdzi się na próbny wypiek przed Wielkanocą – technika ubijania piany ma kluczowe znaczenie, więc warto ją przećwiczyć wcześniej.

