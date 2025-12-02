Lepiej jeść masło czy margarynę? Dietetycy mówią wprost, co jest zdrowsze dla serca

Ludzie często zastanawiają się, co jest zdrowsze – masło czy margaryna. Oba te produkty są powszechnie używane w kuchni. Choć mają podobne zastosowanie, różnią się jednak składem, a co za tym idzie – także wpływem na nasze zdrowie. Masło często wykorzystywane jest do pieczenia, smażenia. Margaryna często też jest dodawana do wypieków i używana do smarowania chleba, ponieważ po wyjęciu z lodówki od razu jest miękka.

Co jest zdrowsze: masło czy margaryna?

Margaryna jest zdrowsza niż masło, mimo że jest mniej naturalna. Margaryny do smarowania pieczywa nie produkuje się już przez uwodornienie. Powstaje przez przeestryfikowanie tłuszczów i ten proces nie psuje budowy kwasów tłuszczowych – powiedział Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu.

Specjalista wyjaśnił też, dlaczego margaryna jest zdrowsza. Najważniejszym argumentem jest to, że masło ma dużo więcej niezdrowych, nasyconych kwasów tłuszczowych od margaryny.

Masło ma 65%, a taka „Flora” (margaryna – przyp. red.) zaledwie 7%. Masło ma też mniej zdrowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych – powiedział.

Wyjaśnił również, że zamiana 10 procent kalorii z masła na margarynę zmniejsza stężenie „złego” cholesterolu LDL. Ekspert radzi więc, by nie jeść za dużo masła – jeśli je kochamy i nie chcemy z niego rezygnować całkowicie. Zaznaczył, że współczesne metody produkcji znacznie zredukowały zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, które są szkodliwe dla zdrowia.

Jakie margaryny wybierać?

Takie samo stanowisko w tej sprawie zajmują dietetycy z Centrum „Respo”. W opublikowanym nagraniu dietetyk Jakub Woźnik wyjaśnił:

Mamy wielką różnicę w profilu kwasów tłuszczowych w maśle i w margarynie. W maśle mamy bardzo dużo nasyconych kwasów tłuszczowych – nawet więcej niż na przykład w smalcu czy tłustym mięsie.

Ekspert zaznaczył jednak, że warto wybierać margarynę „kubkową”, która nie ma dużego dodatku oleju palmowego czy oleju kokosowego, ponieważ takie dodatki się zdarzają. Należy wybierać te, w których na liście składników jest olej rzepakowy lub słonecznikowy. Dobre margaryny kubkowe są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe (jedno- i wielonienasycone), które są korzystne dla układu sercowo-naczyniowego.

