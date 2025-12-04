Ciągle sięgasz po coś słodkiego? Zobacz, co twój organizm chce ci powiedzieć i poznaj przyczynę

Słodycze lubi niemal każdy z nas, jednak wiele osób odczuwa wręcz niepowstrzymaną ochotę na „coś słodkiego”. Jest to szczególnie silne zwłaszcza w momentach stresu, ale też po prostu nudy. Sięganie po coś słodkiego bywa sposobem na szybkie poprawienie nastroju, ponieważ cukier pobudza wydzielanie dopaminy. Taka potrzeba może być też efektem nieregularnych posiłków lub spadku poziomu energii. Okazuje się jednak, że powód może być jeszcze jeden.

Nieoczywisty powód ochoty na słodycze

Do mniej oczywistych powodów sięgania po słodycze zalicza się niedobór chromu. Gdy w organizmie brakuje chromu, działanie insuliny jest osłabione, co prowadzi do wahań poziomu glukozy we krwi. Spadki cukru mogą być odczuwane jako nagłe napady głodu. Często sięgamy wtedy po produkty, które dostarczają szybkiej energii, czyli słodycze.

Pamiętaj jednak, że suplementacja chromu powinna być skonsultowana z lekarzem lub dietetykiem. Zanim zaczniesz przyjmować suplementy, należy oznaczyć poziom tego pierwiastka w organizmie, wykonując badania krwi.

Jak przestać jeść słodycze?

Zwiększony apetyt na słodycze jest więc jednym z najczęściej wymienianych objawów niedoboru chromu. Warto jednak pamiętać, że ciągła chęć na słodkości może mieć wiele przyczyn. Jest to między innymi niewystarczająca ilość snu, jedzenie emocjonalne, ale też niedobór magnezu, który objawia się jako intensywna ochota na czekoladę.

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, jak poradzić sobie z nadmierną ochotą na słodkości.

Przestań czynić założenia, że już nigdy więcej czegoś nie zjesz. Nikt z nas nie lubi zakazów, a myśląc o zakazie jedzenia słodyczy, pieczywa czy makaronu, tylko napędzasz niepotrzebne myśli o nich – powiedział.

Specjalista dodał, że oczywiście czekolada, cukierki czy lody nie są zdrowymi produktami, ale to nie oznacza, że nie możemy jeść ich w ogóle. Najważniejsze to mieć w tym umiar.

