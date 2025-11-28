Ten deser bez pieczenia szybko stał się moim hitem. Jest pyszny, zdrowy i zaskakująco lekki

Szybkie ciasta to doskonała alternatywa dla pracochłonnych wypieków. Dzięki temu nie trzeba spędzać długich godzin w kuchni, nie ma też konieczności poznawania skomplikowanych technik ich przygotowywania. Takie desery idealnie sprawdzają się, gdy nadejdzie nas ochota na coś słodkiego.

Szybki deser bez pieczenia

Sernik na zimno z nasionami chia to lekka, orzeźwiająca wersja klasycznego deseru. Nasiona chia dodają mu nie tylko interesującej konsystencji, lecz także wartości odżywczych. Są bowiem źródłem błonnika pokarmowego, białka i zdrowych kwasów tłuszczowych. Wielką zaletą tego ciasta jest to, że nie wymaga nawet uruchamiania piekarnika. Taki sernik możesz przygotować na spodzie z pokruszonych herbatników wymieszanych z masłem. Alternatywą są też owsiane ciasteczka lub biszkopty. Deser świetnie komponuje się z owocami, szczególnie malinami i jagodami. Odpowiednie będzie też mango.

Przepis: Sernik na zimno z nasionami chia Ten deser jest jednym z moich ulubionych. Też go pokochasz. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 300 w każdej porcji Składniki Spód: 200 g herbatników maślanych

80–100 g roztopionego masła Masa serowa z chia: 500 g twarogu sernikowego z wiaderka

300 ml śmietanki 30–36%

1–1,5 łyżki nasion chia

lub 1 opakowanie żelatyny fix

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

kilka pokrojonych truskawek, malin lub innych miękkich owoców polewa: 100 g białej czekolady

2 łyżki śmietanki 30% Sposób przygotowania Przygotowanie spoduRozkrusz herbatniki. Wymieszaj je z roztopionym masłem. Przesyp do tortownicy (22–24 cm), dociśnij łyżką. Robienie masy serowejŻelatynę zalej gorącą wodą i mieszaj aż się rozpuści. Odstaw do przestudzenia. Śmietankę ubij na sztywno. W drugiej misce wymieszaj twaróg i ekstrakt waniliowy. Dodaj nasiona chia i delikatnie wymieszaj. Dodaj ubitą śmietankę. Następnie wlej żelatynę do całej masy i wymieszaj. Na końcu dosyp pokrojone owoce i wymieszaj. Chłodzenie ciastaWylej masę serową z chia na spód. Wyrównaj powierzchnię. Roztop białą czekoladę ze śmietanką w kąpieli wodnej lub mikrofalówce. Wystudź do temperatury pokojowej. Polej nią wierzch sernika cienką warstwą. Wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na noc.

Pomysły na ekspresowe desery

Pomysłów na takie błyskawiczne słodkie przekąski jest jednak znacznie więcej. Możesz zrobić na przykład deser, który będzie gotowy w minutę. Wystarczy wyłożyć do pucharka warstwami jogurt naturalny, dodać świeże owoce i chrupiącą granolę. Ciekawą opcją jest też przygotowanie szybszej wersji klasycznego tiramisu. Musisz namoczyć biszkopty w kawie, dodać krem z mascarpone i śmietanki, a całość oprószyć odrobiną kakao na wierzchu.

Cudownie smakuje też domowy mus czekoladowy. Roztopioną czekoladę wymieszaj z ubitą śmietaną, a następnie włóż do lodówki na jakąś godzinę. Z kolei warstwy pokruszonych ciasteczek, pokrojonych bananów, masy kajmakowej i bitej śmietany to błyskawiczny i efektowny deser. Koniecznie spróbuj zrobić też ekspresową karpatkę, będzie gotowa w 15 minut, a goście z pewnością poproszą o dokładkę. Bardzo prostym, ale pysznym deserem jest również budyń. Żeby prezentował się bardziej jeszcze lepiej, a przy tym był smaczniejszy, możesz też ozdobić go świeżymi owocami, bitą śmietaną, startą czekoladą lub odrobiną ulubionych powideł.

Czytaj też:

Gdy mam ochotę na coś słodkiego, robię to szybkie ciasto. Idealnie wilgotne i rozpływa się w ustachCzytaj też:

Upiekłam je raz i już nie wróciłam do innych. Najprostsze pierniczki, które miękną z każdym dniem