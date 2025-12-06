Te chrupiące koperty robię na święta zamiast makowca. Smakują i pachną obłędnie, znikają ze stołu w kilka minut

Wigilia to zwykle czas wytężonych przygotowań. Pracy jest mnóstwo, a czasu niewiele. Na szczęście mam w zanadrzu kilka ekspresowych przepisów, które ratują mnie przed świąteczną katastrofą. Nadziewane sakiewki to mój as w rękawie. Robi się je w mgnieniu oka, a smakują lepiej niż niejeden wykwintny deser z cukierni.

Co kryją w sobie nadziane koperty?

Sekretem tego przysmaku jest połączenie ciasta francuskiego z masą makową. Oba produkty są dostępne „od ręki”, zwłaszcza w okresie świątecznym. Pamiętaj, by sięgać po wyroby, które nie zawierają sztucznych dodatków, takich jak barwniki, stabilizatory, regulatory, wzmacniacze smaku czy substancje konserwujące. Postaw na artykuły z jak najkrótszym składem.

Przygotowanie kopert jest banalnie proste. Wystarczy nałożyć masę makową na ciasto francuskie, zawinąć całość niczym prezent i posmarować rozmąconym jajkiem, by uzyskać efekt złocistej skórki. Cały proces zajmuje zwykle nie więcej niż kilka minut. Resztę pracy wykona piekarnik.

Deser najlepiej smakuje na ciepło. Lubię podawać te ciasteczka na dużej, świątecznej paterze, posypane cukrem pudrem niczym świeżym śniegiem. Jeśli chcesz zrobić wrażenie na gościach, dodaj obok miseczkę z domowym sosem pomarańczowym lub waniliowym — wystarczy kilka łyżek jogurtu greckiego wymieszanych z miodem i skórką pomarańczy albo odrobiną ekstraktu z wanilii.

Przepis: Koperty z makiem Smakują obłędnie, a robi się je w ekspresowym tempie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 164 w każdej porcji Składniki 275 g ciasta francuskiego (opakowanie)

200 g masy makowej Opcjonalnie: rozmącone jajko Sposób przygotowania Szykowanie deseruRozwiń ciasto francuskie i podziel je na kwadraty. Na środku każdego z nich połóż masę makową. Zegnij wszystkie cztery rogi ciasta do środka, tak aby się stykały. Dokładnie sklej krawędzie i rogi (możesz użyć do tego roztrzepanego jajka), Posmaruj ciastka rozmąconym jajkiem. Pieczenie ciastekPiecz 15–20 minut w 200 stopniach.

Jak zrobić domową masę makową?

Domową masę makową zrobisz szybciej, niż myślisz — i to z kilku prostych składników. Wystarczy, że przepłuczesz 200 g suchego maku, a następnie zalejesz go gorącą wodą lub mlekiem. Gotuj go około 20–25 minut, aż zmięknie. Odcedzony mak zmiel dwa razy w maszynce do mielenia lub zblenduj na gładką masę. Do jeszcze ciepłego produktu dodaj 2–3 łyżki miodu, garść posiekanych orzechów włoskich, odrobinę masła (dosłownie 1 łyżeczkę dla większej kremowości), skórkę otartą z pomarańczy i szczyptę cynamonu. Na koniec wymieszaj wszystkie składniki. Masa powinna być lepka i aromatyczna.

Czytaj też:

Dietetyk wskazuje dwa słodycze ze sklepu. Możesz je jeść bez wyrzutów, nawet na diecieCzytaj też:

Gdy mam ochotę na coś słodkiego, robię to szybkie ciasto. Idealnie wilgotne i rozpływa się w ustach