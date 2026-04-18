3 składniki i zero mąki. To kruche ciasto znika szybciej niż klasyczne

Przepis na to ciasto kruche odkryłam przypadkiem podczas eksperymentowania w kuchni. Kiedyś chciałam zrobić szarlotkę, ale zabrakło mi mąki. W szafce znalazłam zapas mielonych migdałów i postanowiłam go wykorzystać. Dobrze się stało, bo efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Spód był delikatny i wręcz rozpływał się w ustach. Moja przyjaciółka, która od lat unika pszenicy, po spróbowaniu pierwszego kawałka poprosiła o przepis, nie wierząc, że do wykonania tak dobrego ciasta kruchego wystarczą zaledwie trzy główne składniki.
Dlaczego ciasto kruche bez mąki pszennej to dobry pomysł?
Migdały, w przeciwieństwie do wysoko przetworzonej białej mąki, zawierają wiele cennych składników odżywczych. Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe oraz spore ilości błonnika. Dzięki temu zapewniają długie uczucie sytości i nie podnoszą gwałtownie poziomu glukozy we krwi. Nie powodują też gwałtownego wyrzutu insuliny. W dodatku są naturalnie bezglutenowe. Mogą być bezpiecznie spożywane przez osoby z celiakią.
Ciasto kruche na bazie migdałów to dobra propozycja na diecie redukcyjnej. Już niewielka jego porcja hamuje głód i zapobiega podjadaniu czy sięganiu po kaloryczne przekąski, na przykład wysokoprzetworzone słodycze. Choć oczywiście w tym przypadku wiele zależy również od tego, czym taką zdrową „bazę” deseru wypełnimy. Co ważne, spód migdałowy nie nasiąka sokiem z owoców tak szybko, jak pszenny. Dzięki temu znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Możesz go spokojnie wykorzystać do nie tylko do przygotowania szarlotki, ale też wielu innych deserów, na przykład tart, babeczek, serników, a nawet wytrawnych wypieków.
Jak zrobić ciasto kruche bez mąki i cukru?
Sekretem tej receptury jest podwójne chłodzenie spodu, najpierw po zagnieceniu masy, a potem po wyłożeniu ciastem formy. Pierwszy etap pozwala poszczególnym składnikom lepiej się ze sobą „związać”, a drugi – stabilizuje strukturę wypieku. Dzięki temu po wyjęciu z piekarnika jest idealnie kruchy.
Przepis: Ciasto kruche bez mąki
Idealna baza do wypieków z 3 składników
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Czas gotowania
- 2 godz. 10 min.
- Liczba porcji
- 12
- Liczba kalorii
- 245 w każdej porcji
Składniki
- 600 g mielonych migdałów (najlepiej bez skórki)
- 80 g zimnego masła
- 2 żółtka z jajek
Opcjonalnie:
- szczypta soli
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówWyjmij zimne masło z lodówki i posiekaj je nożem na drobną kostkę. Dosyp mielone migdały, dodaj dwa żółtka oraz opcjonalnie szczyptę soli.
- Wyrabianie ciastaSzybkimi, zdecydowanymi ruchami zagnieć składniki, aż do momentu powstania gładkiej, jednolitej kuli. Ciasto powinno być plastyczne i nie przyklejać się do dłoni.
- Pierwsze chłodzenieUformowaną kulę zawiń szczelnie w folię spożywczą, aby zapobiec wysychaniu powierzchni. Włóż do lodówki na 15-20 minut.
- Formowanie ciastaStolnicę oprósz delikatnie mielonymi migdałami. Wyjmij ciasto i rozwałkuj na placek dopasowany do Twojej formy. Przenieś ciasto do formy, wyklejając spód i boki.
- Drugie chłodzenieWstaw formę z ciastem do lodówki na godzinę.
- PieczeniePo godzinie nałóż wybrane nadzienie. Całość wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piecz przez około 50 minut, aż brzegi osiągną piękny, złocisty kolor.
