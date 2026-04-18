3 składniki i zero mąki. To kruche ciasto znika szybciej niż klasyczne

Przepis na to ciasto kruche odkryłam przypadkiem podczas eksperymentowania w kuchni. Kiedyś chciałam zrobić szarlotkę, ale zabrakło mi mąki. W szafce znalazłam zapas mielonych migdałów i postanowiłam go wykorzystać. Dobrze się stało, bo efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Spód był delikatny i wręcz rozpływał się w ustach. Moja przyjaciółka, która od lat unika pszenicy, po spróbowaniu pierwszego kawałka poprosiła o przepis, nie wierząc, że do wykonania tak dobrego ciasta kruchego wystarczą zaledwie trzy główne składniki.

Dlaczego ciasto kruche bez mąki pszennej to dobry pomysł?

Migdały, w przeciwieństwie do wysoko przetworzonej białej mąki, zawierają wiele cennych składników odżywczych. Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe oraz spore ilości błonnika. Dzięki temu zapewniają długie uczucie sytości i nie podnoszą gwałtownie poziomu glukozy we krwi. Nie powodują też gwałtownego wyrzutu insuliny. W dodatku są naturalnie bezglutenowe. Mogą być bezpiecznie spożywane przez osoby z celiakią.

Ciasto kruche na bazie migdałów to dobra propozycja na diecie redukcyjnej. Już niewielka jego porcja hamuje głód i zapobiega podjadaniu czy sięganiu po kaloryczne przekąski, na przykład wysokoprzetworzone słodycze. Choć oczywiście w tym przypadku wiele zależy również od tego, czym taką zdrową „bazę” deseru wypełnimy. Co ważne, spód migdałowy nie nasiąka sokiem z owoców tak szybko, jak pszenny. Dzięki temu znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Możesz go spokojnie wykorzystać do nie tylko do przygotowania szarlotki, ale też wielu innych deserów, na przykład tart, babeczek, serników, a nawet wytrawnych wypieków.

Jak zrobić ciasto kruche bez mąki i cukru?

Sekretem tej receptury jest podwójne chłodzenie spodu, najpierw po zagnieceniu masy, a potem po wyłożeniu ciastem formy. Pierwszy etap pozwala poszczególnym składnikom lepiej się ze sobą „związać”, a drugi – stabilizuje strukturę wypieku. Dzięki temu po wyjęciu z piekarnika jest idealnie kruchy.

Przepis: Ciasto kruche bez mąki Idealna baza do wypieków z 3 składników Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 2 godz. 10 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 245 w każdej porcji Składniki 600 g mielonych migdałów (najlepiej bez skórki)

80 g zimnego masła

2 żółtka z jajek Opcjonalnie: szczypta soli Sposób przygotowania Łączenie składnikówWyjmij zimne masło z lodówki i posiekaj je nożem na drobną kostkę. Dosyp mielone migdały, dodaj dwa żółtka oraz opcjonalnie szczyptę soli. Wyrabianie ciastaSzybkimi, zdecydowanymi ruchami zagnieć składniki, aż do momentu powstania gładkiej, jednolitej kuli. Ciasto powinno być plastyczne i nie przyklejać się do dłoni. Pierwsze chłodzenieUformowaną kulę zawiń szczelnie w folię spożywczą, aby zapobiec wysychaniu powierzchni. Włóż do lodówki na 15-20 minut. Formowanie ciastaStolnicę oprósz delikatnie mielonymi migdałami. Wyjmij ciasto i rozwałkuj na placek dopasowany do Twojej formy. Przenieś ciasto do formy, wyklejając spód i boki. Drugie chłodzenieWstaw formę z ciastem do lodówki na godzinę. PieczeniePo godzinie nałóż wybrane nadzienie. Całość wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piecz przez około 50 minut, aż brzegi osiągną piękny, złocisty kolor.

