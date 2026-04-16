Wlewam 1,5 łyżeczki do ciasta. Naleśniki są miękkie i puszyste od pierwszego kęsa

Zawsze szukałam sposobu na to, by domowe naleśniki przypominały te z najlepszych restauracji. Były miękkie, puszyste i elastyczne. Stosowałam różne triki. Dodawałam do ciasta wodę gazowaną, pianę z białek, a nawet drożdże. Każda z tym metod miała swoje wady – wymagała zbyt dużo czasu albo nie przynosiła oczekiwanych efektów. Wszystko się zmieniło, gdy zaprzyjaźniona właścicielka małego bistro zdradziła mi swój patent na idealne placki. Sprawdź, czy go znasz.

Co dodać do naleśników, by były puszyste?

Ich sekretem jest połączenie octu jabłkowego i sody oczyszczonej. Składniki wchodzą w silną reakcję, uwalniając dwutlenek węgla. Pęcherzyki gazu zostają „uwięzione” w siatce glutenowej utworzonej przez związki zawarte w mące. W efekcie ciasto „puchnie” od środka i zmienia się jego struktura. Zamiast zbitych, gumowych placków otrzymujemy, miękkie, puszyste naleśniki, które rozpływają się w ustach przy każdym kęsie.

Naleśniki z octem jabłkowym – przydatne wskazówki

Do przygotowania naleśników wykorzystaj mąkę tortową (typ 450). Dzięki niej ciasto jest lżejsze. Zwróć uwagę również na nabiał. Najlepiej sprawdzi się mleko 3,2%. Tłuszcz jest nośnikiem smaku. Poza tym lekko rozluźnia wiązania glutenowe, dzięki czemu placki są delikatniejsze. Pamiętaj, by nie mieszać masy zbyt długo. W przeciwnym razie zniszczysz efekt napowietrzenia. Nie przejmuj się, jeśli zobaczysz w niej małe grudki. Znikną samoistnie podczas smażenia naleśników. Ciasto powinno odpocząć, zanim trafi na patelnię. Placki najlepiej smakują w towarzystwie lekkich dodatków. Dobrze sprawdzi się na przykład:

jogurt naturalny wymieszany z odrobiną miodu,

świeże owoce sezonowe,

konfitury o obniżonej zawartości cukru,

cukier puder,

cynamon itp.

Oczywiście to jedynie kilka spośród wielu różnych propozycji. Nie musisz przygotowywać naleśników w odsłonie deserowej. Będą też świetnie smakować w wersji wytrawnej, między innymi w połączeniu z twarożkiem i warzywami. Jeśli chcesz ją stworzyć, zredukuj ilość cukru w cieście i dodaj do niego suszone zioła.

Przepis: Puchate naleśniki Dodatek octu jabłkowego sprawia, że są wyjątkowo puszyste i przypominają pankejki. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 89 w każdej porcji Składniki 1,5 szklanki mleka

1–1,5 łyżeczki octu jabłkowego

2 szklanki mąki pszennej

2 jajka

3 łyżki roztopionego masła

2 łyżki cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

pół łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWlej ocet jabłkowy do mleka, zamieszaj i odstaw na 5–10 minut. Mleko lekko zgęstnieje i się zetnie. Uzyskasz efekt domowej „maślanki”. Robienie ciastaRoztrzep jajka z cukrem i solą. Dodaj mleko z octem oraz roztopione masło. Wymieszaj krótko, tylko do połączenia składników. Wsyp mąkę, proszek do pieczenia i sodę. Mieszaj rózgą do momentu, aż znikną większe grudki. Nie dąż do idealnie gładkiej masy. Odstaw masę na 10 minut. Na powierzchni pojawią się bąbelki. To znak, że soda reaguje z octem i napowietrza ciasto. Smażenie plackówRozgrzej patelnię na średnim ogniu. Nakładaj porcje ciasta i smaż, aż pojawią się charakterystyczne dziurki, a brzegi zrobią się matowe. Obróć i dosmaż z drugiej strony.

