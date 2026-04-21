Do 26 kwietnia na tej kawie zaoszczędzisz nawet 13 zł. Są limity

Promocje w Aldi trwają do 26 kwietnia. Masz więc jeszcze kilka dni na uzupełnienie domowych zapasów. Nie musisz okazywać żadnych kart ani aplikacji, by zaoszczędzić. Rabat nalicza się jednak dopiero przy nabyciu określonej liczby sztuk danego produktu. Pamiętaj o tym, planując zakupy. Jeśli nie zdążysz zrobić ich w tygodniu, możesz nadrobić zaległości w weekend. I to nie tylko w sobotę. Najbliższa niedziela jest bowiem dniem handlowym.

Aldi „ścina” ceny dobrej kawy

Aldi przecenia między innymi kawę rozpuszczalną Jacobs Kronung. Za opakowanie o wadze 200 gramów zapłacisz tylko 28,99 zł. Obniżka jest spora, bo regularny koszt produktu wynosi 41,99 zł. Oszczędzasz więc 13 zł na jednej sztuce. Rabat nalicza się jednak dopiero przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Jedna osoba nie może nabyć więcej niż 6 kaw Jacobs w ramach opisanej akcji.

Sieć przygotowała również promocje na produkty marki Woseba. Kawa ziarnista (1 kg) i kawa mielona (500 gramów) Mocca Fix Gold kosztują teraz 30 procent mniej niż zazwyczaj. Na pierwszą wydasz 48,99 zł zamiast 69,99 zł. Za drugą zapłacisz natomiast tylko 24,99 zł. Regularna cena wynosi 35,99 zł. Zasada naliczania obniżek w obu przypadkach jest taka sama – zaoszczędzisz wyłącznie wtedy, gdy włożysz do koszyka minimum 2 sztuki danego produktu. Limity też są identyczne. Jeden klient nie może nabyć więcej niż 4 opakowania przecenionych kaw Woseba.

Jaką herbatę kupisz taniej w Aldi

Aldi przygotowało promocję na wszystkie herbaty marki Lipton. Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w rozmaite zestawy. Jeżeli kupisz co najmniej dwie paczki, za tańszą z nich zapłacisz 80 procent mniej niż zazwyczaj. Co ważne, ta akcja nie ma narzuconych ograniczeń. W gazetce nie wspomniano o żadnych limitach. Nie musisz więc zwracać uwagi na liczbę nabywanych sztuk. Zaoszczędzisz niezależnie od tego, ile produktów trafi do twojego koszyka.

