Wrzucam wszystko na patelnię i mieszam. Ten makaron wychodzi lepszy niż z restauracji

Ja i pewnie dużo inny osób łączy obowiązki zawodowe, rodzinne i pozostałe zobowiązania. Codzienne zajęcia sprawiają, że często brakuje czasu i energii na przygotowywanie skomplikowanych posiłków. Dlatego coraz częściej sięgamy po szybkie i wygodne rozwiązania. Pozwalają one zaoszczędzić czas, a jednocześnie zaspokoić głód. Ekspresowe dania, półprodukty czy jedzenie na wynos stają się praktyczną alternatywą dla tradycyjnego gotowania. Okazuje się jednak, że są pyszne i wartościowe posiłki, które można przyrządzić w ekspresowym tempie.

Przepis na ekspresowy makaron

Ja pokochałam ostatnio makaron z pomidorami. To doskonały pomysł na szybki i smaczny obiad. Jego przygotowanie zajmuje chwilę, a większość składników pewnie masz już w kuchni. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zjeść coś ciepłego i sycącego bez spędzania długiego czasu w kuchni.

Przepis: Makaron z pomidorami Ten makaron jest szybki, a do tego doskonale smakuje. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 523 w każdej porcji Składniki ok. 200 g makaronu (np. spaghetti)

4 duże, dojrzałe pomidory

1 mała czerwona cebula

10 czarnych oliwek

1 łyżeczka kaparów

2 łyżeczki octu balsamicznego

oliwa z oliwek

szczypta cukru

sól i pieprz

świeże zioła (np. bazylia, oregano lub tymianek) Sposób przygotowania Przygotowanie warzywSparz pomidory wrzątkiem, obierz ze skórki i pokrój na kawałki. Na patelni rozgrzej oliwę, wrzuć drobno pokrojoną cebulę i smaż kilka minut, aż zmięknie. Dodaj ocet balsamiczny, kapary i oliwki, chwilę podsmaż. Duszenie sosuWrzuć pomidory, dodaj szczyptę cukru i zmniejsz ogień. Duś całość ok. 15 minut, mieszając co jakiś czas – sos powinien zgęstnieć. Gotowanie makaronuW międzyczasie ugotuj makaron w osolonej wodzie (al dente). Nie przelewaj go zimną wodą. Łączenie składnikówDodaj makaron do sosu i dokładnie wymieszaj. Podgrzewaj jeszcze chwilę, żeby makaron „wchłonął” smak sosu. Dopraw solą i pieprzem, skrop oliwą i posyp świeżymi ziołami.

Inne pomysły na szybki obiad

Jest jeszcze więcej pomysłów na szybki obiad. Makaron z pesto to absolutna klasyka. Wystarczy wymieszać gorący makaron z pesto (bazyliowym, z suszonych pomidorów albo z rukoli). Później musisz dodać tylko odrobinę oliwy i posypać parmezanem. Możesz dorzucić pomidorki koktajlowe albo mozzarellę. Inny szybki wariant to makaron z czosnkiem i oliwą. Podsmażasz na oliwie czosnek (i opcjonalnie chili), mieszasz z makaronem i gotowe. Proste, ale bardzo aromatyczne.

Makaron z tuńczykiem też robi się błyskawicznie. Wystarczy tuńczyk z puszki, trochę cebuli, oliwa i ewentualnie pomidory z puszki albo świeże. Całość możesz doprawić pietruszką. Jeśli masz śmietankę, zrobisz szybki sos śmietanowy. Dodaj do niej ser (np. parmezan albo gorgonzolę), pieprz i ewentualnie szpinak. Wychodzi bardzo kremowo i sycąco. Ciekawą opcją jest też makaron z tym, co akurat masz w lodówce. Podsmaż warzywa (cukinia, papryka, pieczarki), dodaj makaron i trochę sera lub sosu. Często wychodzą z tego najlepsze, najbardziej kreatywne dania.

