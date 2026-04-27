Już nie owsianka ani kanapki. Ten koktajl z twarogu syci aż do południa

Śniadanie zjedzone, a ty po godzinie znów masz ochotę „wrzucić coś na ząb”. Dietetyczka Paulina Ihnatowicz znalazła świetne rozwiązanie dla tego problemu. Pokazała przepis na wyjątkowy koktajl. Wygląda niepozornie, ale zapewnia, ale zapewnia uczucie sytości na długo. Głód znika na cały ranek i nie daje o sobie znać aż do południa. A wszystko to zasługa jednego taniego składnika.

Dlaczego ten koktajl to dobry pomysł na śniadanie?

Większość osób kojarzy koktajle wyłącznie z owocami i mlekiem lub jogurtem naturalnym. Bazą tego napoju jest inny nabiał – twaróg. To potężna „dawka” białka. Stymuluje wydzielanie glukagonu, hormonu działającego przeciwstawnie do insuliny, co ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej. Jest trawione powoli. Uwalnia aminokwasy do krwi nawet przez kilka godzin. Dzięki temu nie poczujesz nagłego „ssania” w żołądku przed obiadem.

Pamiętaj, aby wybierać wersję półtłustą. Tłuszcz mleczny spowalnia opróżnianie żołądka, co dodatkowo obniża ładunek glikemiczny napoju. Unikaj produktów „0%” – są mocno przetworzone i pozbawione cennych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A i D.

Polecany koktajl na bazie twarogu ma jeszcze inne zalety. Jest gęsty, kremowy i – jak podkreśla dr Paulina Ihnatowicz – świetnie stabilizuje stężenie glukozy we krwi. „Idealny na śniadanie albo szybki posiłek w ciągu dnia, kiedy nie masz czasu, a chcesz zjeść coś, co naprawdę »trzyma« cukier w ryzach” – zauważa dietetyczka w udostępnionym materiale.

Jak zrobić koktajl twarogowy od dietetyczki?

Jego przygotowanie zajmie ci 3 minuty. Wystarczy, że połączysz poszczególne składniki w blenderze. Gotowy napój dostarcza – jak wskazuje ekspertka – 460 kalorii, 45 gramów białka, 16 gramów tłuszczu i 23 gramów węglowodanów.

Przepis: Koktajl twarogowy Sprawdza się na śniadanie albo szybki posiłek w ciągu dnia. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 459 Składniki 250 g twarogu półtłustego

około 100 ml mleka

50 g borówek

10 g siemienia lnianego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPokrusz twaróg i przełóż go do kielicha blendera. Łączenie składnikówDodaj borówki oraz siemię lniane. Wlej na początek część mleka, żeby łatwiej kontrolować gęstość napoju. Zmiksuj wszystko na gładki krem. Jeśli koktajl wyjdzie zbyt gęsty, dolej jeszcze odrobinę mleka i ponownie zblenduj.

