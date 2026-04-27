Nie każdy jogurt naturalny działa tak samo. Dietetyczka wskazała te najlepsze

Jogurty naturalne są uznawane za naturalne probiotyki. Nie każdy nabiał dostępny w sklepach zasługuje jednak na przywołane miano. Przypomina o tym dietetyczka Emilia Cesarek w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Ekspertka radzi, jakie produkty wybierać, by realnie wesprzeć układ pokarmowy. Wskazuje też na co zwracać uwagę przy ich zakupie.

Jakie jogurty realnie wspierają pracę jelit?

Ekspertka radzi, by sięgać po jogurty probiotyczne. Wskazane produkty mają tak zwany paszport bakterii. To oznaczenie składające się z liter i cyfr, które wskazuje na pełną nazwę żywych kultur bakterii zawartych w danym produkcie (ich rodzaj, gatunek oraz szczep). Jego obecność to znak, że dane mikroorganizmy zostały przebadane i – jak podkreśla Emilia Cesarek – wiemy, jaki wpływ wywierają one na organizm. Został on udokumentowany i potwierdzony. Wybierając probiotyczny jogurt naturalny, warto też zwracać uwagę na ilość bakterii (CFU) oraz skład całego wyrobu. Powinien być prosty i krótki, pozbawiony zbędnych dodatków.

Jogurt probiotyczny to nie magia. To przebadany produkt, który może realnie wpłynąć na komfort twojego trawienia. Działa najlepiej wtedy, gdy jest dobrze opisany, regularnie stosowany i dopasowany do twojego celu – podkreśla dietetyczka.

Te naturalne jogurty probiotyczne poleca dietetyczka

Ekspertka zwraca uwagę na jogurt naturalny Activia. Zawiera szczep Bifidobacterium animalis lactis DN-173 010. W badaniach wykazano, że przy regularnym spożyciu może poprawić komfort trawienny i zmniejszyć wzdęcia. Drugim polecanym produktem jest skyr Primo marki Zott. Ma w składzie szczep Lactobacillus acidophilus la 5. „To jedne z lepiej przebadanych szczepów wspierających równowagę mikrobioty i funkcje jelitowe, które możecie znaleźć w publikacjach naukowych” – zaznacza dietetyczka.

