Nie biegnę już po słodycze do sklepu. Te „michałki” bez dodatku cukru robią furorę

Nachodzi cię czasem potężna ochota na coś słodkiego, a w kuchennych szafkach wieje pustką? Kiedyś w takich sytuacjach biegłam do najbliższego sklepu po gotowe łakocie. Teraz stawiam na maksymalny efekt przy minimalnym wysiłku i wykorzystuję prosty patent na szybką przekąskę. Zawsze szykuję od razu podwójną porcję, bo smakołyki błyskawicznie znikają z talerza. Te domowe michałki w niczym nie ustępują kultowym klasykom, a przygotujesz je bez zbędnego bałaganu i sterty brudnych naczyń.

Prosty patent na obłędnie pyszne „michałki”

Cały sekret tego orzechowego przysmaku tkwi w odpowiednim doborze proporcji. Nie potrzebujesz miksera, wagi ani profesjonalnych form cukierniczych. Podstawą masy jest dobrej jakości czekolada. Najchętniej wybieram gorzką bez dodatku cukru o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent). Rozpuszczam ją powoli w kąpieli wodnej. Do płynnej bazy dorzucam gęste masło orzechowe. To ono nadaje całości charakterystyczny, lekko słony posmak, który fantastycznie przełamuje intensywną słodycz czekolady. Jeśli masz w kuchni resztkę kremu z orzeszków ziemnych, to idealny moment, aby ją w końcu wykorzystać. Na koniec wsypuję solidną garść posiekanych orzechów.

Gęsty krem przekładam do niewielkiego naczynia. U mnie zazwyczaj jest to niewielka foremka. Z powodzeniem możesz jednak użyć małego lunchboxa lub szklanego naczynia do zapiekania. Najważniejsze, aby dno i boki pojemnika starannie wyłożyć folią spożywczą albo papierem do pieczenia. Dzięki temu stężały blok wyjmiesz na deskę jednym pewnym ruchem, bez ryzyka pokruszenia brzegów.

Przepis: „Michałki” z 3 składników Banalnie prosty deser w wersji fit. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 230 w każdej porcji Składniki 200 g czekolady

100 g masła orzechowego

100 g orzechów laskowych Sposób przygotowania Szykowanie bazyPołam tabliczki czekolady na mniejsze kawałki. Rozpuść je ostrożnie w kąpieli wodnej. Mieszaj do uzyskania gładkiej i płynnej konsystencji. Posiekaj drobno orzechy. Łączenie składnikówDo ciepłej czekolady dodaj masło orzechowe oraz orzechy. Całość dokładnie wymieszaj łyżką lub szpatułką. Składniki muszą się równomiernie rozprowadzić. Chłodzenie masyPrzelej masę do małej foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw całość do lodówki i poczekaj aż zyska odpowiednią konsystencję. Następnie pokrój powstały blok na mniejsze kawałki.

Domowe „michałki” – wskazówki

Do przygotowania tego deseru możesz wykorzystać nie tylko orzechy laskowe, ale również włoskie. Świetnie sprawdzą się również migdały. Jeśli chcesz, możesz je wcześniej uprażyć na suchej patelni, by zyskały jeszcze więcej smaku i aromatu.

Czytaj też:

Póki są truskawki, piekę je co tydzień. To ciasto z keksówki bije sklepowe gotowce na głowęCzytaj też:

Nie piekę go ani minuty. Trzy warstwy robią większe wrażenie niż niejeden tort