Póki są truskawki, piekę je co tydzień. To ciasto z keksówki bije sklepowe gotowce na głowę

Sezon na truskawki kończy się dość szybko, więc chętnie wykorzystuję każdą okazję, by wpleść je do rodzinnego menu. Świetnie sprawdzają się nie tylko jako samodzielna przekąska, ale również składnik rozmaitych deserów. Moja rodzina uwielbia ciasto ucierane z tymi owocami w roli głównej. Robię je nawet w tygodniu, bo nie wymaga wiele pracy, a jest naprawdę pyszne. Bije na głowę wszystkie sklepowe gotowce.

Szybkie ciasto ucierane z owocami

Sekret tego przysmaku tkwi w połączeniu kilku podstawowych produktów. Zanim przystąpisz do pracy, zadbaj o odpowiednią temperaturę składników. Wyciągnij masło i jajka na blat na godzinę przed planowanym pieczeniem. Dzięki temu zabiegowi masa uciera się niemal sama. Gotowe ciasto przelej do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia, a na wierzchu ułóż soczyste truskawki.

Wskazówka: Do przygotowania ciasta ucieranego możesz wykorzystać nie tylko masło, ale również inne tłuszcze, na przykład olej roślinny. Najlepiej sprawdzi się rzepakowy lub słonecznikowy ze względu na neutralny smak i zapach. Margaryna też będzie dobrym zamiennikiem. Pamiętaj tylko, by wybierać produkty dobrej jakości, bez utwardzanych tłuszczów w składzie.

Rada: Jeśli chcesz przygotować to ciasto w zdrowszej wersji, zastąp część mąki pszennej zmielonymi migdałami. Dzięki temu wypiek zyska nie tylko ciekawszy smak, ale też więcej wartości odżywczych, między innymi błonnika, który zapewnia dłuższe uczucie sytości po posiłku. Truskawki możesz z powodzeniem zamienić na inne przysmaki, na przykład maliny, borówki amerykańskie, jabłka czy banany.

Przepis: Ciasto ucierane z truskawkami Ten domowy wypiek przygotujesz w kilkanaście minut. Puszysty deser idealnie komponuje się z kwaskowatymi, sezonowymi owocami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 230 w każdej porcji Składniki 250 g truskawek

150 g masła

200 g mąki pszennej

120 g cukru

3 jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka cukru wanilinowego

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie owocówTruskawki opłucz ostrożnie pod bieżącą wodą. Następnie osącz je dokładnie na sitku i usuń szypułki. Robienie masy ucieranejZmiękczone masło zmiksuj z cukrem i cukrem wanilinowym na jasną, puszystą masę. Dalej ucieraj, wbijając do miski kolejno po jednym jajku. Na koniec wsyp przesianą mąkę połączoną z proszkiem do pieczenia oraz solą, po czym wymieszaj wszystko bardzo delikatnie. Pieczenie ciastaKeksówkę wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż do niej gotowe ciasto, a na samym wierzchu ułóż gęsto truskawki, wciskając je lekko w masę. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 45-50 minut do suchego patyczka.

Ciasto z truskawkami – propozycja podania

Zaraz po wyciągnięciu blachy i ostudzeniu ciasta oprószam wierzch obfitą warstwą cukru pudru. Rewelacyjnie przełamuje kwaskowość truskawek. Jeśli szukasz lżejszych dodatków, sięgnij po gęsty, zimny jogurt grecki.

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