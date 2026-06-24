Borówki mieszam z tym nabiałem. W 15 minut smażę puszyste placuszki

Szczyt sezonu na borówki w Polsce przypada głównie na lipiec i sierpień, rozpoczyna się jednak już na przełomie czerwca i lipca (w przypadku wczesnych odmian i dobrych warunków pogodowych). To właśnie w tych wakacyjnych miesiącach są one najsmaczniejsze i najtańsze. Już teraz jednak w niektórych miejscach można je znaleźć na bazarku. Zawsze staram się wykorzystać sezonowe owoce. Podobnie jest z borówkami. Uwielbiam je jeść w połączeniu z jogurtem naturalnym i odrobiną cukru, ale też przygotowuję z nich pyszne placuszki z przepisu dietetyczki.

Przepis na placuszki z borówkami

Dietetyczka Dominika Hatala podała recepturę na placuszki z borówkami. Do ich wykonania będziesz potrzebować jajka, półtłustego twarogu, mąki, mleka, proszku do pieczenia, erytrytolu, oleju rzepakowego i jogurtu naturalnego. Ich przygotowanie jest niezwykle proste i szybkie. Idealnie sprawdzają się na śniadanie lub kolację, nawet gdy nie masz zbyt wiele czasu.

Dzięki twarogowi, który jest źródłem białka, takie placuszki są też sycące. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe, z dodatkiem jogurtu naturalnego i świeżych owoców.

Przepis: Placuszki z borówkami Te placuszki są nie tylko pyszne, ale też proste w przygotowaniu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 138 w każdej porcji Składniki 1 jajko

125 g półtłustego twarogu

40 g mąki orkiszowej

25 ml mleka

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

5 g erytrolu

100 g borówek

5 g oleju rzepakowego

40 g jogurtu naturalnego Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo miski wbij jajko, dodaj twaróg, mąkę, mleko, proszek do pieczenia i słodziło – wszystko wymieszaj i zblenduj na gładką masę. Do masy dodaj 3/4 umytych i osuszonych owoców i wymieszaj je delikatnie łyżką. Smażenie plackówNa patelni rozgrzej olej i na małym ogniu smaż małe placki. Lepiej smażyć je dłużej, aby w środku nie były surowe. DekorowanieGotowe placki przełóż na talerz, podaj z jogurtem i posyp resztą owoców.

Pomysły na inne potrawy z borówkami

Borówki są dość wszechstronnym owocem, dzięki temu dobrze sprawdzą się zarówno w potrawach „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej. Możesz je śmiało wykorzystać jako nadzienie do naleśników, domowych muffinek, ale też jako dodatek do serników na zimno. Borówki świetnie komponują się również z owsianką, jogurtem naturalnym oraz różnego rodzaju koktajlami.

Jeśli masz ochotę na eksperymenty, możesz dodać je do sałatki z kozim serem lub serem feta. Możesz przygotować z nich też sosy do mięs, które szczególnie dobrze komponują się z drobiem. Świetnie sprawdzają się także jako składnik domowych lodów, sorbetów i deserów na zimno. W sezonie warto przygotować z nich konfitury, dżemy lub musy, które pozwolą cieszyć się ich smakiem przez cały rok.

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