Borówki mieszam z tym nabiałem. W 15 minut smażę puszyste placuszki

Szczyt sezonu na borówki w Polsce przypada głównie na lipiec i sierpień, rozpoczyna się jednak już na przełomie czerwca i lipca (w przypadku wczesnych odmian i dobrych warunków pogodowych). To właśnie w tych wakacyjnych miesiącach są one najsmaczniejsze i najtańsze. Już teraz jednak w niektórych miejscach można je znaleźć na bazarku. Zawsze staram się wykorzystać sezonowe owoce. Podobnie jest z borówkami. Uwielbiam je jeść w połączeniu z jogurtem naturalnym i odrobiną cukru, ale też przygotowuję z nich pyszne placuszki z przepisu dietetyczki.
Przepis na placuszki z borówkami
Dietetyczka Dominika Hatala podała recepturę na placuszki z borówkami. Do ich wykonania będziesz potrzebować jajka, półtłustego twarogu, mąki, mleka, proszku do pieczenia, erytrytolu, oleju rzepakowego i jogurtu naturalnego. Ich przygotowanie jest niezwykle proste i szybkie. Idealnie sprawdzają się na śniadanie lub kolację, nawet gdy nie masz zbyt wiele czasu.
Dzięki twarogowi, który jest źródłem białka, takie placuszki są też sycące. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe, z dodatkiem jogurtu naturalnego i świeżych owoców.
Przepis: Placuszki z borówkami
Te placuszki są nie tylko pyszne, ale też proste w przygotowaniu.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 138 w każdej porcji
Składniki
- 1 jajko
- 125 g półtłustego twarogu
- 40 g mąki orkiszowej
- 25 ml mleka
- 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 5 g erytrolu
- 100 g borówek
- 5 g oleju rzepakowego
- 40 g jogurtu naturalnego
Sposób przygotowania
- Mieszanie składnikówDo miski wbij jajko, dodaj twaróg, mąkę, mleko, proszek do pieczenia i słodziło – wszystko wymieszaj i zblenduj na gładką masę. Do masy dodaj 3/4 umytych i osuszonych owoców i wymieszaj je delikatnie łyżką.
- Smażenie plackówNa patelni rozgrzej olej i na małym ogniu smaż małe placki. Lepiej smażyć je dłużej, aby w środku nie były surowe.
- DekorowanieGotowe placki przełóż na talerz, podaj z jogurtem i posyp resztą owoców.
Pomysły na inne potrawy z borówkami
Borówki są dość wszechstronnym owocem, dzięki temu dobrze sprawdzą się zarówno w potrawach „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej. Możesz je śmiało wykorzystać jako nadzienie do naleśników, domowych muffinek, ale też jako dodatek do serników na zimno. Borówki świetnie komponują się również z owsianką, jogurtem naturalnym oraz różnego rodzaju koktajlami.
Jeśli masz ochotę na eksperymenty, możesz dodać je do sałatki z kozim serem lub serem feta. Możesz przygotować z nich też sosy do mięs, które szczególnie dobrze komponują się z drobiem. Świetnie sprawdzają się także jako składnik domowych lodów, sorbetów i deserów na zimno. W sezonie warto przygotować z nich konfitury, dżemy lub musy, które pozwolą cieszyć się ich smakiem przez cały rok.
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