Dietetyczka smaży te placuszki nawet na redukcji. Smakują jak deser i mają 40 g białka

Czasem budzę się z ogromną ochotą na coś słodkiego, ale doskonale wiem, że zjedzenie zwykłej drożdżówki z lukrem to kiepski pomysł, który zaowocuje szybkim spadkiem energii. Dlatego zwykle sięgam po przepis na proste, ale pożywne placuszki. Ostatnio serce moich bliskich podbiły przysmaki à la churros z przepisu znanej dietetyczki. Uwielbiają je do tego stopnia, że muszę smażyć od razu podwójną porcję. To doskonały kompromis między deserem a pełnowartościowym posiłkiem.

Patent dietetyczki na sycące śniadanie

Przepisem na te placuszki podzieliła się w mediach społecznościowych Marta Tomasik-Czogała. Smakują jak deser z najlepszej cukierni i świetnie wpisują się w ideę sycącego śniadania. Poza tym nie wymagają wiele pracy. Wystarczy kwadrans, by je przygotować. „Mają 40 gramów białka w porcji, niski ładunek glikemiczny i są bez dodatku cukru!” – podkreśla ekspertka w opublikowanym materiale. W rezultacie sycą na długo i nie podnoszą gwałtownie poziomu glukozy we krwi. Mogą być dobrym wyborem również podczas redukcji, jeśli wpisują się w dzienny bilans kalorii.

Przepis: Wysokobiałkowe placuszki à la churros Przypominają znany hiszpański deser. Zrobisz je dosłownie w kwadrans. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 360 Składniki Na ciasto: 1 jajko

40 g jogurtu skyr

20 g mąki owsianej

15 g odżywki białkowej (lub dodatkowe 15 g mąki owsianej)

15 g erytrolu (jeśli pomijasz słodką odżywkę)

1/6 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki cynamonu

kilka kropel aromatu waniliowego Na krem czekoladowy: 60 g jogurtu skyr (lub więcej)

15 g pasty z 100% orzechów

3 g kakao

szczypta cynamonu Do podania: 20 g erytrolu

30 g cynamonu

6-7 świeżych owoców Dodatkowo: 1/2 łyżeczki oliwy (do smażenia) Sposób przygotowania Szykowanie ciasta na placuszkiWymieszaj dokładnie mokre składniki w niewielkiej misce. Następnie dorzuć mąkę, ewentualnie odżywkę białkową oraz przyprawy i krótko połącz całość. Odstaw masę na chwilę, by delikatnie zgęstniała. Robienie kremuPrzełóż do miseczki skyr, pastę orzechową, cynamon oraz kakao. Wymieszaj wszystko na gładką masę Przygotowywanie posypkiNa płaskim talerzu wymieszaj erytrytol z cynamonem. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię z odrobiną oliwy i wylewaj małe porcje ciasta, smażąc z obu stron na złoty kolor. Składanie placuszkówKażdy usmażony, ciepły placek od razu obtaczaj w cynamonowej posypce. Układaj na talerzu naprzemiennie placki i krem, a wierzch udekoruj owocami oraz resztą posypki.

Wysokobiałkowe placuszki bez dodatku cukru – przydatne wskazówki

Dietetyczka dodaje do placuszków mąkę owsianą. Jeśli nie masz jej pod ręką, możesz po prostu zblendować płatki owsiane albo wykorzystać pełnoziarnisty pszenny wariant. Najlepiej sprawdzi się – jak podkreśla ekspertka – typ 1850. Dobrym zamiennikiem erytrytolu będzie natomiast ksylitol. Marta Tomasik-Czogała wzbogaca swoje przysmaki o odżywkę białkową. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by z niej zrezygnować. Jeżeli zdecydujesz się na ten krok, dosyp do masy więcej mąki (około 15 gramów).

Specjalistka podaje placuszki z domowym sosem czekoladowym na bazie skyru, pasty orzechowej i ciemnego kakao. Wykorzystuje też posypkę z erytrytolu oraz cynamonu. Nie zapomina też o świeżych owocach. To dodatkowa porcja cennego błonnika pokarmowego. Warto sięgnąć między innymi po maliny, borówki amerykańskie, truskawki bądź jabłka.

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