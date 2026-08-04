Dietetyczka smaży te placuszki nawet na redukcji. Smakują jak deser i mają 40 g białka

Czasem budzę się z ogromną ochotą na coś słodkiego, ale doskonale wiem, że zjedzenie zwykłej drożdżówki z lukrem to kiepski pomysł, który zaowocuje szybkim spadkiem energii. Dlatego zwykle sięgam po przepis na proste, ale pożywne placuszki. Ostatnio serce moich bliskich podbiły przysmaki à la churros z przepisu znanej dietetyczki. Uwielbiają je do tego stopnia, że muszę smażyć od razu podwójną porcję. To doskonały kompromis między deserem a pełnowartościowym posiłkiem.
Patent dietetyczki na sycące śniadanie
Przepisem na te placuszki podzieliła się w mediach społecznościowych Marta Tomasik-Czogała. Smakują jak deser z najlepszej cukierni i świetnie wpisują się w ideę sycącego śniadania. Poza tym nie wymagają wiele pracy. Wystarczy kwadrans, by je przygotować. „Mają 40 gramów białka w porcji, niski ładunek glikemiczny i są bez dodatku cukru!” – podkreśla ekspertka w opublikowanym materiale. W rezultacie sycą na długo i nie podnoszą gwałtownie poziomu glukozy we krwi. Mogą być dobrym wyborem również podczas redukcji, jeśli wpisują się w dzienny bilans kalorii.
Przepis: Wysokobiałkowe placuszki à la churros
Przypominają znany hiszpański deser. Zrobisz je dosłownie w kwadrans.
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 1
- Liczba kalorii
- 360
Składniki
Na ciasto:
- 1 jajko
- 40 g jogurtu skyr
- 20 g mąki owsianej
- 15 g odżywki białkowej (lub dodatkowe 15 g mąki owsianej)
- 15 g erytrolu (jeśli pomijasz słodką odżywkę)
- 1/6 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1/2 łyżeczki cynamonu
- kilka kropel aromatu waniliowego
Na krem czekoladowy:
- 60 g jogurtu skyr (lub więcej)
- 15 g pasty z 100% orzechów
- 3 g kakao
- szczypta cynamonu
Do podania:
- 20 g erytrolu
- 30 g cynamonu
- 6-7 świeżych owoców
Dodatkowo:
- 1/2 łyżeczki oliwy (do smażenia)
Sposób przygotowania
- Szykowanie ciasta na placuszkiWymieszaj dokładnie mokre składniki w niewielkiej misce. Następnie dorzuć mąkę, ewentualnie odżywkę białkową oraz przyprawy i krótko połącz całość. Odstaw masę na chwilę, by delikatnie zgęstniała.
- Robienie kremuPrzełóż do miseczki skyr, pastę orzechową, cynamon oraz kakao. Wymieszaj wszystko na gładką masę
- Przygotowywanie posypkiNa płaskim talerzu wymieszaj erytrytol z cynamonem.
- Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię z odrobiną oliwy i wylewaj małe porcje ciasta, smażąc z obu stron na złoty kolor.
- Składanie placuszkówKażdy usmażony, ciepły placek od razu obtaczaj w cynamonowej posypce. Układaj na talerzu naprzemiennie placki i krem, a wierzch udekoruj owocami oraz resztą posypki.
Wysokobiałkowe placuszki bez dodatku cukru – przydatne wskazówki
Dietetyczka dodaje do placuszków mąkę owsianą. Jeśli nie masz jej pod ręką, możesz po prostu zblendować płatki owsiane albo wykorzystać pełnoziarnisty pszenny wariant. Najlepiej sprawdzi się – jak podkreśla ekspertka – typ 1850. Dobrym zamiennikiem erytrytolu będzie natomiast ksylitol. Marta Tomasik-Czogała wzbogaca swoje przysmaki o odżywkę białkową. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by z niej zrezygnować. Jeżeli zdecydujesz się na ten krok, dosyp do masy więcej mąki (około 15 gramów).
Specjalistka podaje placuszki z domowym sosem czekoladowym na bazie skyru, pasty orzechowej i ciemnego kakao. Wykorzystuje też posypkę z erytrytolu oraz cynamonu. Nie zapomina też o świeżych owocach. To dodatkowa porcja cennego błonnika pokarmowego. Warto sięgnąć między innymi po maliny, borówki amerykańskie, truskawki bądź jabłka.
Czytaj też:
Bez grama mąki, a puszyste jak chmurka. Te placuszki robię w jednej misce Czytaj też:
Ma obłędny różowy kolor, 10 g białka i zero cukru. Ten malinowy naleśnik to nowy hit