Nie hummus i nie guacamole. Dietetyczka robi tę pastę zamiast masła

Dietetyczka Anna Reguła znalazła świetny zamiennik masła. Tym razem nie chodzi jednak o żaden gotowy produkt ze sklepu, domowy hummus czy własnoręcznie zrobione guacamole. W jej smarowidle pierwsze skrzypce gra tani i niedoceniany produkt. Gości w polskiej kuchni dość rzadko. A szkoda, bo ma naprawdę wiele cennych właściwości.

Ta pasta to świetny zamiennik klasycznego masła

Masło jest bardzo smaczne, ale niestety też dość kaloryczne. Dostarcza sporych ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. Ich nadmierne spożywanie sprzyja występowaniu wielu problemów zdrowotnych, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego, na przykład miażdżycy. Dlatego dietetyczka zamienia je na pastę z białej fasoli.

To cenne źródło błonnika i białka. Usprawnia trawienie, łagodzi dolegliwości gastryczne i zapewnia długie uczucie sytości. Poza tym jej przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Anna Reguła używa fasoli konserwowej, więc nie musi poddawać produktu obróbce termicznej. Wrzuca ją do kielicha blendera razem z oliwą, musztardą, jogurtem, szczypiorkiem i przyprawami. Potem miksuje wszystko na gładką masę.

Przepis: Pasta z fasoli Syci i świetnie smakuje. Może śmiało zastąpić klasyczne masło. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 245 w każdej porcji Składniki 100 g białej fasoli konserwowej

1 łyżeczka jogurtu naturalnego

1 łyżeczka nasion słonecznika

1 łyżeczka oliwy

1 łyżeczka musztardy np. miodowej

1 łyżeczka posiekanego szczypiorku

1 łyżeczka nasion słonecznika

sól i świeżo mielony pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOpłucz dokładnie fasolę z zalewy. Zostaw na drobnym sitku, aby obciekło z nadmiaru płynu. Miksowanie składnikówWrzuć odcedzoną fasolę do głębokiego naczynia. Zblenduj ją na gładko razem z jogurtem, oliwą, musztardą, łyżeczką szczypiorku, solą oraz odrobiną pieprzu. Wykańczanie pastyDo kremowej bazy dorzuć nasiona słonecznika. Dokładnie wszystko wymieszaj.

Pasta z fasoli zamiast masła – propozycja podania

Pasta daje kucharzowi duże pole do popisu. Możesz ją śmiało wykorzystać jako „bazę” do przygotowania pysznych i pożywnych kanapek. Świetnie smakuje w zestawieniu z wieloma różnymi składnikami, na przykład gotowanym jajkiem, szczypiorkiem i rzodkiewką. Takie połączenie dostarcza – jak podkreśla Anna Reguła – aż 7 gramów białka. Choć oczywiście to niejedyna możliwość. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do zrobienia kanapek wykorzystać pomidora, wędzonego łososia czy ogórka. Wszystko zależy od tego, co masz w danej chwili pod ręką. W zasadzie ogranicza cię jedynie wyobraźnia. Pasta świetnie sprawdzi się również jako dip do warzyw.

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