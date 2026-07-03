Cukinia w tej wersji bije placki i kotlety na głowę. Chrupie tak, że trudno przestać jeść

Latem cukinia rządzi w mojej kuchni, a ja znam wiele sposobów na to, by zmienić ją w pyszne i sycące danie dla rodziny. Ostatnio podpatrzyłam u sąsiadki jeszcze jeden genialny patent na ten zielony przysmak. Bliscy twierdzą, że to najlepsza przekąska, jaką zrobiłam. I chyba muszę przyznać im rację, bo jest naprawdę pyszna. Obłędnie chrupie, a co najważniejsze nie wymaga wiele pracy ani długiej listy składników. Wystarczy kilka tanich produktów, które bez trudu można znaleźć w każdym sklepie spożywczym lub supermarkecie.

Prosty patent na chrupiącą cukinię z patelni

Sekret tego dania tkwi w cieście. Jego bazą są dwa składniki – mąka i woda. Mieszam je, a następnie doprawiam odrobiną soli. Tak przygotowaną masę odstawiam na 15-20 minut, by „odpoczęła”. Dzięki temu zabiegowi zyskuje gęstą konsystencję i nie spływa na patelnię podczas smażenia. Potem oprószam plastry cukinii przyprawami, zanurzam w mieszance i wrzucam na rozgrzaną patelnię. W kilka minut mam przekąskę, która syci lepiej niż niejedne placki czy kotlety, a jednocześnie nie obciąża żołądka.

Rada: Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, możesz podkręcić charakter samego ciasta. Sama często dorzucam do mąki i wody sporą szczyptę wędzonej papryki, suszone oregano, a czasami nawet odrobinę płatków chili. Taka pikantna wersja przekąski rewelacyjnie komponuje się ze świeżymi liśćmi kolendry lub natką pietruszki.

Przepis: Cukinia w cieście Złociste plastry warzywa w chrupiącej panierce z dwóch prostych składników. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 415 w każdej porcji Składniki 2 mniejsze cukinie

4 czubate łyżki mąki

ok. 1/2 szklanki wody

sól, pieprz Dodatkowo: olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCukinię umyj, pokrój w plastry, a następnie dopraw z obu stron solą i pieprzem. Mąkę wymieszaj dokładnie z wodą, dopraw odrobiną soli i odstaw masę na około 15-20 minut. Pamiętaj, że gotowe ciasto musi mieć gęstą konsystencję śmietany. Smażenie cukiniiPlastry doprawionej cukinii maczaj z obu stron w cieście. Od razu kładź je na mocno rozgrzanej patelni. Smaż krążki na złoty kolor z obu stron, po czym odsącz je z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym

Cukinia w cieście – propozycja podania

Usmażone na złoto plastry cukinii świetnie sprawdzają się jako szybki lunch, lekka kolacja albo przekąska do ulubionego wieczornego filmu. Ja najczęściej serwuję je w towarzystwie mocno czosnkowego sosu na bazie jogurtu naturalnego i łyżki majonezu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podać te przysmaki także z ostrym ketchupem, sosem tysiąca wysp lub domowym dipem z pieczonej papryki. Możliwości jest mnóstwo. Wszystko to tak naprawdę kwestia indywidualnych upodobań.

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