Latem robię te placki zamiast ziemniaczanych. Są lżejsze i cudownie chrupiące

Placki ziemniaczane są jednym z tych dań, które lubi naprawdę wielu Polaków. Nie tylko świetnie smakują, ale też ich przygotowanie jest banalnie proste. Co więcej, są sycące, a koszt ich przyrządzenia jest niewielki. To wszystko sprawia, że są doskonałym pomysłem na obiad dla całej rodziny. Jednak latem, gdy na dworze panują wysokie temperatury, lepiej postawić na coś lżejszego i sezonowego. Ja często robię ostatnio placki z cukinii.

Prosty przepis na placki z cukinii

Placki z cukinii będą idealne na letni obiad. Są chrupiące z zewnątrz i delikatnie miękkie w środku. Do ich przygotowania będziesz potrzebować przede wszystkim cukinii, która teraz jest naprawdę pyszna, i kilku innych dodatków, takich jak jajka, mąka i przyprawy. Placki można podawać z jogurtem naturalnym, śmietaną lub sosem czosnkowym.

Przyrządzając je, pamiętaj jednak o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim startą cukinię musisz posolić, odstawić na kilkanaście minut, a później bardzo dokładnie odcisnąć z nadmiaru wody. Dzięki temu ciasto nie będzie zbyt rzadkie. Sama kiedyś popełniłam błąd i nie zrobiłam tego. W konsekwencji placki niestety rozpadały się na patelni. Jeśli masa nadal wydaje się zbyt wilgotna, można dodać odrobinę więcej mąki lub bułki tartej.

Placki smaż na dobrze rozgrzanym oleju, aż będą złociste i chrupiące z obu stron. Dla wzbogacenia smaku warto dodać do masy świeże zioła, czosnek, starty ser lub ulubione przyprawy. Po usmażeniu z kolei ułóż placki na ręczniku papierowym, żeby odcisnąć je z nadmiaru tłuszczu.

Przepis: Placki z cukini Te placki świetnie smakują, a ich przygotowanie jest banalnie proste. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 254 w każdej porcji Składniki 2 średnie cukinie

1 jajko

3–4 łyżki mąki pszennej

1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

sól i pieprz do smaku

1–2 łyżki posiekanego koperku lub natki pietruszki (opcjonalnie)

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie cukiniiCukinię umyj i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Posól ją lekko i odstaw na około 10 minut, aby puściła wodę. Dokładnie odciśnij cukinię z nadmiaru płynu. Mieszanie składnikówDodaj jajko, mąkę, przeciśnięty przez praskę czosnek, pieprz oraz, jeśli lubisz, posiekany koperek lub natkę. Wymieszaj. Jeśli masa jest zbyt rzadka, dosyp jeszcze 1 łyżkę mąki. Smażenie plackówRozgrzej niewielką ilość oleju na patelni. Nakładaj porcje masy łyżką, lekko spłaszczaj i smaż na średnim ogniu około 3–4 minuty z każdej strony, aż placki będą złociste.

Pomysły na inne placki z warzyw

Takie placki z różnych warzyw są doskonałym sposobem na urozmaicenie codziennego menu. Poza klasycznymi plackami ziemniaczanymi czy plackami z cukinii możesz przygotować je też na przykład z marchewki, dyni, batatów, kalafiora czy brokułów. Ciekawą propozycją są także placki z brokułów, które mają delikatnie słodki smak i zachwycają kolorem.

Ja bardzo lubię też placki z białych warzyw korzeniowych (selera, pietruszki), które mają cudownie głęboki smak. Do warzyw można dodać świeże zioła, ser, czosnek lub aromatyczne przyprawy. Pamiętaj też, że możesz ze sobą mieszać różne warzywa, ale też dodawać do nich na przykład kasze czy rośliny strączkowe. Dodatek ugotowanej soczewicy, ciecierzycy lub blendowanego zielonego groszku sprawi, że danie będzie bardziej sycące, ale też jeszcze zdrowsze.

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