Ten deser od Michała Wrzoska to hit na odchudzanie. Ma tylko 100 kcal i aż 14 g białka

Desery na diecie często uchodzą za coś zakazanego i są kojarzone z odstępstwem od zdrowego odżywiania. Wiele osób rezygnuje ze słodkości w obawie, że mogą one przekreślić efekty ich pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że od czasu do czasu każdy ma ochotę zjeść coś słodkiego. Taka potrzeba jest całkowicie naturalna, dlatego warto sięgać po desery przygotowane z bardziej wartościowych składników, które są mniej kaloryczne, pozwalają cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia i łatwiej utrzymać zdrowe nawyki żywieniowe.

Przepis na dietetyczny deser Michała Wrzoska

Dietetyk Michał Wrzosek opublikował przepis na deser, który ma tylko 100 kcal. Idealnie więc sprawdzi się w przypadku osób, które się odchudzają. W jednej porcji jest też 14 g białka. To ważne, ponieważ ten składnik pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej, dzięki czemu łatwiej kontrolować apetyt i ograniczyć podjadanie między posiłkami.

Tak duża ilość białka to zasługa skyru, który jest ważnym elementem tego deseru. Do jego przygotowania będziesz potrzebować też odżywki białkowej, a do tego opakowania galaretki i Śmietanki Fix.

Przepis: Dietetyczny deser Ten deser ma mało kalorii, a smakuje cudownie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 100 w każdej porcji Składniki 70 g ulubionej galaretki (jedno opakowanie)

300 g skyru

2 miarki odżywki białkowej

9 g śmietan-fix (jedno opakowanie) Sposób przygotowania Robienie galaretkiRozpuść galaretkę w takiej ilości wody, jak podano na opakowaniu. Przelej do pucharków lub naczynia i wstaw do lodówki do całkowitego stężenia. Przygotowanie masyW osobnym naczyniu wymieszaj skyr z zawartością opakowania Śmietanki Fix i odżywką białkową. Całość ubij i wstaw do lodówki. WykończenieGotową masę wyłóż na schłodzoną i stężałą galaretkę. Wstaw deser do lodówki na około 1–2 godziny, aby masa dobrze się schłodziła i ustabilizowała.

Pomysły na inne fit desery

Fit desery mogą być smaczne, sycące i jednocześnie stanowić wartościowy element zdrowej diety. Żeby przyrządzić taki dietetyczny deser, możesz zmieszać na przykład jogurt z owocami i orzechami. Dobrym pomysłem jest też pieczona owsianka z bananem i cynamonem oraz sernik na zimno na bazie skyru.

Możesz przygotować także czekoladowy mus z awokado i kakao, koktajl białkowy z bananem i masłem orzechowym, a także placuszki twarogowe podawane z jogurtem i sezonowymi owocami. Ciekawą opcją są też owsiane muffinki z borówkami. Miłośnikom czekoladowych wypieków z pewnością przypadnie do gustu brownie z czerwonej fasoli lub batata. Ciekawą opcją jest przygotowanie też fit panna cotty, smakuje naprawdę doskonale.

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