Proste brownie robię z 3 składników i bez grama mąki. Zawsze wychodzi i zachwyca każdego

Brownie to jedno z najbardziej popularnych i lubianych ciast na świecie. Zachwyca intensywnie czekoladowym smakiem, wilgotnym środkiem i prostotą wykonania. Doskonale sprawdza się zarówno jako deser na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji. Można je podawać w klasycznej wersji lub wzbogacić o dodatki, takie jak orzechy, owoce, karmel, dzięki czemu każdy znajdzie wariant idealny dla siebie. Świetnie smakuje też z lodami.

Przepis na brownie z trzech składników

Sama jestem wielką miłośniczką tego ciasta, jednak rzadko coś piekę i nie jestem w tym najlepsza. Często więc rezygnowałam z przygotowania tego czekoladowego wypieku w obawie, że mi się po prostu nie uda. Tak było do momentu, gdy znalazłam bardzo prosty przepis. Brownie przyrządza się z zaledwie trzech składników, co jest niemal gwarancją tego, że poradzą sobie nawet kuchenni debiutanci. Wystarczy, że masz w kuchni trzy dojrzałe banany, masło orzechowe i kakao, a zrobisz przepyszne ciasto.

Pamiętaj, żeby wybrać bardzo dojrzałe banany. Są słodkie, bardziej wilgotne i nadadzą całości intensywnie słodki smak. W ten sposób możesz też wykorzystać owoce, które leżą już jakiś czas. Dokładnie je rozgnieć. To istotne, ponieważ im gładsza masa, tym bardziej jednolita będzie konsystencja brownie. Jeśli możesz, użyj masła orzechowego dobrej jakości, bez dodatku cukru. Całość możesz posypać kakao, cukrem pudrem lub udekorować ulubionymi owocami.

Przepis: Brownie To ciasto smakuje naprawdę świetnie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 142 w każdej porcji Składniki 3 dojrzałe banany

120 g masła orzechowego

30 g kakao opcjonalnie: kilka kawałków czekolady Sposób przygotowania Mieszanie składnikówBanany rozgnieć widelcem na gładką, jednolitą masę. Następnie dodaj masło orzechowe oraz kakao i dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, aż powstanie jednolite, kremowe ciasto. Gotową masę przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Jeśli chcesz, możesz dodatkowo posypać wierzch pokrojoną w kostkę czekoladą. PieczeniePiecz brownie w temperaturze 180°C przez około 25–30 minut.

Inne pomysły na pyszne brownie

Brownie można przygotować nie tylko według klasycznego przepisu z czekoladą i kakao. Ciekawą alternatywą jest dodanie do niego różnych składników, które zmieniają smak i konsystencję ciasta, na przykład orzechów, malin, wiśni, masła orzechowego, karmelu czy wiórków kokosowych. Można również przyrządzić brownie w wersji bezglutenowej, wegańskiej albo z dodatkiem warzyw, takich jak burak czy cukinia. Dzięki różnym połączeniom brownie może być bardziej wilgotne, owocowe, chrupiące. Koniecznie spróbuj zrobić też fit brownie z przepisu Anny Lewandowskiej.

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