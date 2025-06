Zrób fit brownie z przepisu Anny Lewandowskiej. Wystarczy wymieszać składniki i upiec

Brownie to ciasto, którym chętnie się zajadamy – jest wilgotne, czekoladowe i po prostu nieziemsko pyszne. Aktualnie to jedno z najbardziej lubianych ciast na świecie. Co więcej, przygotowanie brownie nie jest trudne i nie wymaga wielu składników ani skomplikowanych czynności, dlatego bez trudu poradzą sobie nawet osoby bez doświadczenia w pieczeniu. Jedynym minusem klasycznej wersji tego ciasta jest to, że jest naprawdę bardzo kaloryczne, więc warto jeść je z umiarem.

Jak zrobić dietetyczne brownie?

Bananowe brownie według przepisu Anny Lewandowskiej to jedno z najprostszych i najszybszych ciast, jakie można przygotować w kuchni. Wystarczy wymieszać kilka składników i upiec.

Przepis: Dietetyczne i proste brownie To brownie smakuje naprawdę obłędnie, a do tego nie idzie w boczki Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 274 w każdej porcji Składniki 3 banany

2 łyżki kakao 70%

200 g mąki ryżowej

100 g cukru kokosowego

60 g oleju kokosowego lub masła klarowanego

2 łyżki cynamonu

50 ml mleka roślinnego

1 jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki soli morskiej

30 g żurawiny Sposób przygotowania Mieszanie składnikówRozgnieć banany, dodaj pozostałe składniki i porządnie wymieszaj. Pieczenie ciastaPrzełóż masę do foremki i piecz przez 40 minut w 180 stopniach Celsjusza.

Dodatkowym atutem tego przepisu jest jego wartość odżywcza. Zamiast tradycyjnego cukru używa się cukru kokosowego, a mąka ryżowa sprawia, że ciasto jest bezglutenowe. Banany stanowią naturalne źródło słodyczy i potasu, a olej kokosowy dostarcza zdrowych tłuszczów.

Inne patenty na fit brownie

Jeśli chcesz zrobić pyszne i dietetyczne brownie, warto sięgnąć po zdrowsze składniki. Możesz zastąpić masło olejem kokosowym lub użyć musu z awokado zamiast tłuszczu, a zamiast białego cukru – wykorzystać naturalne słodziki, jak miód czy syrop klonowy. Do ciasta dodaj mąkę pełnoziarnistą lub owsianą, która doda błonnika pokarmowego i uczyni brownie bardziej sycącym. Nie zapomnij o dobrej jakości gorzkiej czekoladzie o wysokiej zawartości kakao – to ona nada brownie intensywny smak. Dzięki takim zamianom uzyskasz zdrowszą wersję tego deseru, która będzie równie smaczna, a jednocześnie mniej kaloryczna. Możesz też spróbować zrobić proteinowe brownie.

Jak ciekawie podać domowe brownie?

Domowe brownie można podać na wiele ciekawych, a przede wszystkim smacznych sposobów. Świetnie komponuje się z gałką lodów waniliowych lub malinowych (lub o twoim ulubionym smaku). Można je też posypać świeżymi owocami, takimi jak maliny, truskawki czy borówki, co doda koloru i naturalnej słodyczy. Dodatkowo, polewa z gorzkiej czekolady albo odrobina bitej śmietany sprawią, że brownie będzie jeszcze bardziej apetyczne. Jeśli lubisz eksperymentować, spróbuj podać brownie z posiekanymi orzechami, migdałami lub wiórkami kokosowymi — to proste dodatki, które świetnie urozmaicają smak i teksturę deseru.

Czytaj też:

Te placuszki zrobisz bez grama mąki w 10 minut. Spróbuj, a się zakochaszCzytaj też:

Zrobiłam ten truskawkowy deser w 10 minut. Efekt? Rodzina zaniemówiła z zachwytu. Przekonaj się sam