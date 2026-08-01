Pyszny napój na upały od dietetyczki. Ma tylko 4 składniki i zero cukru

Podczas upałów odpowiednie nawodnienie organizmu ma ogromne znaczenie dla naszego samopoczucia i zdrowia. Wysokie temperatury sprawiają, że tracimy więcej płynów, dlatego warto pamiętać o ich regularnym uzupełnianiu. Podstawą codziennego nawodnienia powinna być oczywiście woda, jednak wiele osób chętnie sięga także po inne opcje. Choć słodzone napoje skutecznie gaszą pragnienie tylko na chwilę i dostarczają dużych ilości cukru, znacznie lepszym wyborem będzie domowa lemoniada.

Przepis na domową lemoniadę

Dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym nagraniu na YouTube podała przepis na pyszną lemoniadę truskawkową. Jeśli z kolei nie jesteś fanem truskawek, możesz wykorzystać na przykład arbuza – wtedy będziesz mieć lemoniadę arbuzową. Do jej zrobienia będziesz potrzebować jedynie czterech składników. Są to oczywiście truskawki, sok z cytryny, listki mięty oraz erytrytol. Wielkim plusem tego napoju jest to, że nie zawiera on cukru dodanego.

Przepis: Lemoniada truskawkowa Ta lemoniada smakuje naprawdę cudownie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 21 w każdej porcji Składniki 250 g truskawek

sok z 1 cytryny

80 g erytrytolu

kilka listków świeżej mięty

700–1000 ml zimnej wody (gazowanej lub niegazowanej)

kostki lodu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie truskawekTruskawki umyj, usuń szypułki i przełóż do blendera. Dodaj sok z cytryny, erytrytol oraz listki mięty. Wlej około 200 ml wody i zmiksuj na gładki koktajl. Przelej do dzbanka, dolej pozostałą wodę i dokładnie wymieszaj. Spróbuj i w razie potrzeby dodaj więcej erytrytolu lub wody, aby dopasować smak. PodawaniePodawaj dobrze schłodzoną, najlepiej z kostkami lodu i kilkoma listkami mięty do dekoracji.

Inne pomysły na lemoniady

Domowa lemoniada wcale nie musi ograniczać się wyłącznie do cytryn. Jej bazą mogą być również limonki, pomarańcze czy grejpfruty, a latem doskonale sprawdzają się sezonowe owoce, takie jak wspomniane truskawki, ale też maliny, borówki, porzeczki, arbuz czy brzoskwinie. Świetnym dodatkiem są także świeże zioła. Mięta, melisa, bazylia lub rozmaryn nadają napojowi wyjątkowy aromat i orzeźwiający charakter. Smak można wzbogacić plasterkami ogórka, kawałkami imbiru lub odrobiną miodu.

Takie domowe napoje są doskonałą alternatywą dla napojów słodzonych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia.

Nadmierne spożycie słodkich napojów bezalkoholowych, jak wskazują wyniki wielu badań, może zwiększać ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości. Jedna szklanka (200 ml) napoju słodzonego cukrem lub syropem glukozowo-fruktozowym zawiera od 14 do 26 g cukru, co odpowiada 3 do ponad 5 łyżeczkom tego składnika – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

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