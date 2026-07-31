Syci na długo i pomaga ograniczyć podjadanie. Dietetyczka robi go w 10 minut

Kluczem do skutecznej redukcji wagi jest nie tylko deficyt kaloryczny, ale też włączanie do jadłospisu posiłków i przekąsek, które zaspokajają głód na długo. Jeśli po lekkim śniadaniu szybko zaczynamy szukać czegoś do przegryzienia, trudniej trzymać się ustalonego planu żywieniowego. W rozwiązaniu tego problemu pomóc może koktajl polecany przez dietetyczkę Ewelinę Ozimek. To prosty, a zarazem pyszny napój na bazie kilku pożywnych składników. Zrobisz go w mniej niż 10 minut.

Ten pyszny koktajl od dietetyczki wspomaga odchudzanie

Koktajl z przepisu dietetyczki może ułatwić zrzucanie nadprogramowych kilogramów, bo zawiera makroskładniki, które odgrywają ważną rolę w procesie odchudzania. Maślanka dostarcza białka, które przedłuża uczucie sytości po posiłku. Tym samym zapobiega podjadaniu i przyjmowaniu zbyt dużej liczby kalorii. Podobnie działa błonnik obecny w płatkach owsianych. Na tym jednak jego „zadania” się nie kończą. Usprawnia on również motorykę jelit i odżywia mikrobiotę.

Polecany napój świetnie sprawdza się na redukcji z jeszcze jednego ważnego powodu. Pozwala – jak podkreśla Ewelina Ozimek – oszczędzić sporo czasu. To świetne rozwiązanie dla zabieganych, a także tych osób, które „nie odczuwają rano głodu albo nie potrafią po wstaniu zjeść stałego posiłku”.

Patent na szybki i pożywny koktajl odchudzający

Przygotowanie napoju jest banalnie proste. Wystarczy wrzucić wszystkie produkty do blendera i zmiksować je na gładką masę. Jeśli chcesz zwiększyć udział białka w koktajlu, zamień maślankę na jogurt typu islandzkiego. Możesz też śmiało dorzucić do niego odżywkę proteinową. Dzięki temu zahamuje głód na dłużej. Pamiętaj jednak o jednej bardzo ważnej kwestii, na którą zwraca uwagę Ewelina Ozimek. Ekspertka przestrzega przed postrzeganiem koktajli odchudzających jako magicznych środków na utratę wagi, które z dnia na dzień sprawią, że stracimy centymetry w pasie.

To rzecz, która może Ci pomóc w tym procesie, ale nie musi, jeśli jednocześnie nie będziesz na deficycie kalorycznym. No, chyba że zastosujesz to jako detoks, ale zdecydowanie nie polecam takiego rozwiązania, ponieważ wtedy bardzo łatwo o efekt jo-jo. Wierzę jednak, że koktajl to idealne rozwiązanie dla wszystkich zabieganych – zauważa w jednym z wpisów na swoim blogu.

Przepis: Koktajl na odchudzanie Ten koktajl jest banalnie prosty w przygotowaniu, a smakuje świetnie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 7 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 234 Składniki 10 g wiórków kokosowych

200 ml maślanki

10 g płatków owsianych

1 mango Sposób przygotowania Mieszanie składnikówObierz mango i pokrój w drobne kawałki. Wrzuć do blendera. Dodaj maślankę, płatki owsiane i wiórki kokosowe. Całość zblenduj.

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