Zamiast chipsów kroję cukinię w talarki. Jeden trik i chrupią aż miło

Uwielbiam chrupać coś podczas wieczornych seansów filmowych. Długo szukałam zamiennika tradycyjnych chipsów, który zaspokoi apetyt, a jednocześnie nie zrujnuje diety. Przełom nastąpił, gdy postanowiłam dać szansę cukinii. Na początku bliscy podchodzili do mojego pomysłu z dużym dystansem. Warzywo wydawało im się zbyt mdłe i nijakie, by mogło konkurować ze standardowymi przekąskami na bazie ziemniaków. Kiedy jednak połączyłam je z paroma przyprawami, wszystko się zmieniło. Teraz robię od razu podwójną porcję, bo pierwsza znika z miski jeszcze zanim zdążymy usiąść na kanapie.

Patent na chrupiące chipsy z cukinii

Cukinia w ponad 90 procentach składa się z wody. Jeśli wrzucisz ją prosto do piekarnika, plastry nie będą chrupać. Staną się miękkie i gumowate. Rozwiązanie tego problemu zajmie ci dosłownie chwilę. Wystarczy pokroić warzywo na bardzo cienkie plasterki, lekko je posolić i odczekać dziesięć minut. Sól wyciągnie z nich nadmiar soków. Potem trzeba tylko dokładnie osuszyć każdy kawałek papierowym ręcznikiem.

Kiedy talarki są już suche, obtaczam je w prostej marynacie z oliwy, słodkiej papryki i suszonego czosnku. Ty oczywiście możesz swobodnie modyfikować ten zestaw. Jeśli lubisz ostrzejsze smaki, dorzuć odrobinę chili. Wolisz ziołowe aromaty? Sięgnij po oregano lub tymianek. Wybór należy do ciebie.

Przepis: Chipsy z cukinii To niezwykle smaczna, a zarazem zdrowa przekąska. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 115 w każdej porcji Składniki 2 średniej wielkości, młode cukinie

2 łyżki oliwy z oliwek

pół łyżeczki mielonej papryki

pół łyżeczki suszonego czosnku

sól Sposób przygotowania Szykowanie cukiniiUmyj cukinię i pokrój ją na cienkie plasterki o grubości około 3 milimetrów. Lekko oprósz je solą, odstaw na 10 minut, by puściły sok. Następnie osusz je dokładnie na ręczniku papierowym. Doprawianie cukiniiW misce wymieszaj oliwę z przyprawami. Powstałą mieszanką posmaruj z obu stron każdy plasterek cukinii. Możesz też wrzucić warzywa do miski i obtoczyć je w mieszance przypraw. Pieczenie cukiniiWyłóż blachę papierem do pieczenia i ułóż na niej plasterki cukinii tak, by poszczególne talarki nie nachodziły na siebie. Rozgrzej piekarnik do temperatury 120 stopni i piecz cukinię przez około 90 minut. Po upływie połowy wskazanego czasu przewróć chipsy na drugą stronę.

Cukiniowe chipsy – przydatne wskazówki

Nie piecz cukinii w wysokiej temperaturze. Nagrzej piekarnik do 120 stopni Celsjusza. Warzywo powinno w nim spędzić około półtorej godziny. Gdy upłynie połowa czasu, przewróć je na drugą stronę. Obróbka termiczna trwa dość długo, ale warto uzbroić się w cierpliwość. Efekty wynagradzają każdą minutę czekania. Zyskujesz miskę pełną pysznych, aromatycznych domowych chipsów, które w sezonie kosztują „grosze”.

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