4 składniki i żadnego proszku do pieczenia. Te ciasteczka wychodzą idealnie kruche

Domowe ciasteczka można przygotować z produktów, które często mamy już w kuchni. Te nie potrzebują proszku do pieczenia ani nadzienia, żeby dobrze smakować. Powstają z połączenia czterech prostych składników – masła, mąki, jajek i cukru pudru – a efekt zaskakuje nawet najbardziej wybrednych smakoszy.

Kruche ciasteczka z 4 składników

Przygotowanie słodkości zacznij od pokrojenia zimnego masła w niewielką kostkę. Dzięki temu łatwiej połączysz je z mąką, nie ogrzewając długo w dłoniach. Dodaj cukier puder oraz żółtko i zagniataj tylko do momentu, aż składniki utworzą jednolitą masę. Kruche ciasto nie potrzebuje długiego wyrabiania.

Gotową masę spłaszcz, owiń folią i włóż do lodówki na około godzinę. Dzięki temu schłodzi się równomiernie, a później łatwiej ci będzie ją rozwałkować. Nie używaj dużych ilości mąki do podsypania blatu. Jej nadmiar zmieni proporcje ciasta i źle wpłynie na jego konsystencję. Możesz też rozwałkować masę między dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Staraj się zachować grubość około 5 mm, aby ciasteczka piekły się w podobnym tempie. Do wykrawania wystarczy niewielka szklanka. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykorzystać specjalne foremki, na przykład w kształcie gwiazdek. Wybór należy do ciebie.

Przepis: Ciasteczka maślane Te ciasteczka smakują po prostu genialnie, musisz je upiec. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 248 w każdej porcji Składniki 250 g mąki pszennej

90 g cukru pudru

1 zimne żółtko

190 g zimnego masła Sposób przygotowania Łączenie składnikówPokrój masło w małe kawałki. W misce połącz mąkę, cukier puder, żółtko i pokrojone masło. Zagnieć wszystkie składniki na gładkie ciasto. Następnie owiń ciasto folią spożywczą i wstaw do lodówki na około 1 godzinę. Wałkowanie ciastaPo schłodzeniu ciasta, chwilę je zagniataj i rozwałkuj na oprószonym mąką blacie na grubość ok. 5 mm. Z tak przygotowanego ciasta wykrawaj dowolne kształty foremką i układaj je z odstępem na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczenie ciastekNagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza (grzałka góra dół). Piecz przez około 10 minut. Po wyjęciu pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.

Ciasteczka maślane – przydatne wskazówki

Jeśli chcesz dodaj do surowego ciasta odrobinę drobno startej skórki z dokładnie umytej cytryny lub pomarańczy. Z masłem dobrze komponują się również wanilia i cynamon. To opcjonalne dodatki – podstawowa receptura pozostaje czteroskładnikowa.

Jeśli upieczesz większą partię ciasteczek i nie zjesz wszystkich od razu, nie martw się. Możesz je przechować na później, najlepiej w szczelnie zamykanym pojemniku. Przełóż słodkości dopiero wtedy, gdy całkiem ostygną.

Do kawy lub herbaty dobrze pasują słodkości bez żadnych dekoracji, ale część porcji możesz urozmaicić. Wystudzone wypieki zanurz do połowy w roztopionej czekoladzie i posyp drobno posiekanymi orzechami. Poczekaj aż polewa zastygnie.

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