4 składniki i żadnego proszku do pieczenia. Te ciasteczka wychodzą idealnie kruche

Domowe ciasteczka można przygotować z produktów, które często mamy już w kuchni. Te nie potrzebują proszku do pieczenia ani nadzienia, żeby dobrze smakować. Powstają z połączenia czterech prostych składników – masła, mąki, jajek i cukru pudru – a efekt zaskakuje nawet najbardziej wybrednych smakoszy.
Kruche ciasteczka z 4 składników
Przygotowanie słodkości zacznij od pokrojenia zimnego masła w niewielką kostkę. Dzięki temu łatwiej połączysz je z mąką, nie ogrzewając długo w dłoniach. Dodaj cukier puder oraz żółtko i zagniataj tylko do momentu, aż składniki utworzą jednolitą masę. Kruche ciasto nie potrzebuje długiego wyrabiania.
Gotową masę spłaszcz, owiń folią i włóż do lodówki na około godzinę. Dzięki temu schłodzi się równomiernie, a później łatwiej ci będzie ją rozwałkować. Nie używaj dużych ilości mąki do podsypania blatu. Jej nadmiar zmieni proporcje ciasta i źle wpłynie na jego konsystencję. Możesz też rozwałkować masę między dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Staraj się zachować grubość około 5 mm, aby ciasteczka piekły się w podobnym tempie. Do wykrawania wystarczy niewielka szklanka. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykorzystać specjalne foremki, na przykład w kształcie gwiazdek. Wybór należy do ciebie.
Przepis: Ciasteczka maślane
Te ciasteczka smakują po prostu genialnie, musisz je upiec.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 40 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 248 w każdej porcji
Składniki
- 250 g mąki pszennej
- 90 g cukru pudru
- 1 zimne żółtko
- 190 g zimnego masła
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówPokrój masło w małe kawałki. W misce połącz mąkę, cukier puder, żółtko i pokrojone masło. Zagnieć wszystkie składniki na gładkie ciasto. Następnie owiń ciasto folią spożywczą i wstaw do lodówki na około 1 godzinę.
- Wałkowanie ciastaPo schłodzeniu ciasta, chwilę je zagniataj i rozwałkuj na oprószonym mąką blacie na grubość ok. 5 mm. Z tak przygotowanego ciasta wykrawaj dowolne kształty foremką i układaj je z odstępem na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
- Pieczenie ciastekNagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza (grzałka góra dół). Piecz przez około 10 minut. Po wyjęciu pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
Ciasteczka maślane – przydatne wskazówki
Jeśli chcesz dodaj do surowego ciasta odrobinę drobno startej skórki z dokładnie umytej cytryny lub pomarańczy. Z masłem dobrze komponują się również wanilia i cynamon. To opcjonalne dodatki – podstawowa receptura pozostaje czteroskładnikowa.
Jeśli upieczesz większą partię ciasteczek i nie zjesz wszystkich od razu, nie martw się. Możesz je przechować na później, najlepiej w szczelnie zamykanym pojemniku. Przełóż słodkości dopiero wtedy, gdy całkiem ostygną.
Do kawy lub herbaty dobrze pasują słodkości bez żadnych dekoracji, ale część porcji możesz urozmaicić. Wystudzone wypieki zanurz do połowy w roztopionej czekoladzie i posyp drobno posiekanymi orzechami. Poczekaj aż polewa zastygnie.
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