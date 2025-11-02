Tej witaminy najczęściej brakuje seniorom. Nie dopuść do utraty siły i sprawności

Seniorzy powinni szczególnie zwracać uwagę na swój styl odżywiania. Wynika to z tego, że wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby naszego organizmu. Odpowiednia dieta pomaga utrzymać sprawność fizyczną, dobrą odporność i prawidłową masę ciała. Seniorzy są również szczególnie narażeni na rozwój sarkopenii, czyli postępującej utraty masy i siły mięśniowej związanej z wiekiem. Może to prowadzić do osłabienia sprawności fizycznej, problemów z poruszaniem się, a przez to zwiększonego ryzyka upadków i urazów.

Jak nie stracić sprawności?

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, co robić, by zapobiegać sarkopenii. To ważna wskazówka dla starszych osób.

Wśród wyjątkowo ważnych składników dla osób zagrożonych sarkopenią należy zaliczyć witaminę D. Naukowcy udowodnili, że witamina ta jest powiązana z siłą i funkcjonowaniem mięśni, zaś jej brak sprzyja sarkopenii – powiedział.

Ekspert wyjaśnił, że w jednym z doświadczeń autorzy zauważyli, że u osób, które miały stężenie witaminy D we krwi poniżej normy, czyli poniżej 25 nanogramów na mililitr, dwukrotnie częściej pojawiała się sarkopenia.

Dodatkowo badania pokazują wprost, że suplementacja witaminą D zwiększa siłę mięśni i poprawia funkcjonowanie.

Zanim rozpocznie się suplementację witaminy D, należy skonsultować się z lekarzem, który zleci odpowiednie badania. Następnie specjalista dobierze odpowiednią dawkę.

Jak jeszcze zapobiegać sarkopenii?

Podstawą profilaktyki sarkopenii jest przede wszystkim aktywny styl życia. Kluczową rolę odgrywa również odżywianie. Dieta musi obfitować w pełnowartościowe białko, ale też produkty bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz wapń. Należy także dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Nie można także dopuścić do niedożywienia, ponieważ sarkopenia jest właśnie z nim związana.

U osób niedożywionych rozwój sarkopenii znacznie przyspiesza. Przyczyn samego niedożywienia możemy wymienić bardzo wiele. Wśród nich skutkują zmiany hormonalne, które skutkują zmniejszonym apetytem – powiedział ekspert.

Dodał, że przez spowolniony metabolizm seniorzy często odczuwają stałe uczucie najedzenia się.

