Bierzesz te witaminy? Ekspertka ostrzega: większość popełnia ten błąd i wyrzuca pieniądze w błoto

Suplementacja pomaga przy uzupełnianiu niedoboru składników odżywczych. Sprawdza się ona w dwóch przypadkach – gdy dieta jest niepełnowartościowa lub gdy zapotrzebowanie naszego organizmu na dane składniki wzrasta, na przykład podczas ciąży czy intensywnego wysiłku fizycznego. Trzeba jednak pamiętać, że różnego rodzaju suplementy diety nie zastąpią zdrowego oraz zróżnicowanego odżywiania. Co więcej, w większości przypadków ich stosowanie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i najlepiej skonsultowane z lekarzem lub dietetykiem.

Czym różni się suplement od leku?

Część osób nie wie dokładnie, na czym polega różnica między suplementem diety a lekiem. To wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania, Dominika Hatala.

Lek zapobiega albo leczy choroby. Ma udowodnione działanie, określoną dawkę i przechodzi badania kliniczne – powiedziała.

Z kolei suplement diety to żywność uzupełniająca dietę. Jak podkreśla dietetyczka, wspiera organizm, ale nie leczy i nie wymaga badań klinicznych przed wprowadzeniem na rynek. Może uzupełniać brakujące składniki czy witaminy w organizmie, ale nigdy nie zastąpi jedzenia. Suplementacja może więc pomóc, gdy trudno jest nam dostarczyć składniki wraz z pożywieniem. Sprawdzi się również w specyficznym stanie, takim jak na przykład ciąża, weganizm czy niedobory, oraz gdy badania wykazały zbyt niski poziom konkretnego składnika we krwi.

Co warto suplementować zdaniem ekspertki?

Dietetyczka zamieściła jednak ważną uwagę.

Multiwitaminy często łączą wiele witamin i minerałów naraz, przez co część z nich konkuruje o wchłanianie, a kluczowe składniki są w zbyt małych dawkach. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest dobrze zbilansowana dieta i suplementacja dobrana indywidualnie – radzi.

Ekspertka poleca na samym początku zrobić badania i nie brać nic „na oko” lub z polecenia koleżanki.

Sprawdź stężenie witamin we krwi i zgłoś się do specjalisty – podkreśla.

Dietetyczka Dominika Hatala podpowiedziała, co jej zdaniem warto suplementować. Jest to między innymi:

witamina D – wśród populacji Polski występują częste niedobory tej witaminy,

kwasy omega 3 – warto suplementować, jeśli nie jesz tłustych ryb,

witamina B12 – zaleca się suplementowanie na diecie roślinnej,

żelazo – suplementacja tylko u osób z potwierdzonym niedoborem,

kwas foliowy – kobiety w ciąży oraz planujące zajść w ciążę powinny włączyć tę witaminę do swojej suplementacji.

