Polacy kochają ogórki, ale ja wybieram inne warzywo. Ma 4 razy więcej błonnika pokarmowego

Ogórki są jednym z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Od lat zajmują ważne miejsce w polskiej kuchni. Ceni się je nie tylko za świeży, orzeźwiający smak, ale także za wszechstronność zastosowania. Można je spożywać na surowo, dodawać do sałatek, kanapek. I choć to warzywo jest zdrowe, to okazuje się, że jedzenie innego wniesie więcej dobrego do naszego organizmu.

To warzywo jest lepsze od ogórka

Ja postanowiłam przyjrzeć się jednak wartości odżywczej popularnych polskich warzyw i znacznie zdrowsza okazuje się papryka. To właśnie nią często zastępuję teraz ogórki, na przykład jako dodatek do kanapki czy hummusu. Podczas gdy ogórek składa się głównie z wody (96 procent), papryka jest skoncentrowanym źródłem witamin i związków aktywnych, które wspierają kondycję całego organizmu. Zdecydowanie jest to więc niedoceniane warzywo.

Regularne spożywanie papryki może wspomóc pracę układu odpornościowego i zmniejszyć ryzyko przeziębień. Ma ona bowiem rekordową zawartość witaminy C (kilkadziesiąt razy więcej niż ogórek). W 100 g świeżego ogórka znajduje się około 2,8 mg. W papryce czerwonej jest to aż 144 mg Ma też około 4 razy więcej błonnika pokarmowego, który świetnie wpływa na zdrowie.

Papryka dostarcza też solidną dawkę witaminy E oraz potasu, co w połączeniu z jej przeciwutleniaczami przyczynia się do ochrony serca i naczyń krwionośnych (bardziej niż niskomineralny ogórek). Za najzdrowszą uważana jest papryka czerwona, więc to właśnie ona będzie najlepszym wyborem.

Jak wykorzystać paprykę w kuchni?

Papryka to bardzo uniwersalne warzywo, które pasuje do wielu potraw. Można ją dodawać do sałatek – zarówno na surowo, dla chrupkości i świeżości, jak i pieczoną, dla bardziej intensywnego smaku. Świetnie sprawdza się też w daniach na ciepło, takich jak leczo, gulasze czy zapiekanki.

Papryka dobrze komponuje się także z mięsem (np. kurczakiem, wołowiną), rybami oraz makaronami czy risotto. Często wykorzystuje się ją również jako składnik sosów, zup (np. kremu z papryki) oraz farszów, na przykład do papryki faszerowanej ryżem i mięsem lub warzywami.

Czytaj też:

