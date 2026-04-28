Kawa Dallmayr w Aldi 1+1 gratis. Masz tylko jeden dzień i limit 2 sztuki

W najnowszej gazetce Aldi pojawił się prawdziwy zakupowy hit. Promocje na kawę rozpuszczalną, mieloną i ziarnistą obowiązują od poniedziałku, 27 kwietnia do soboty, 2 maja 2026 roku. Zniżki są imponujące, jednak jedna z najlepszych ofert trwa wyłącznie przez 24 godziny. Musisz dokładnie zaplanować wizytę w sklepie, żeby w pełni wykorzystać te okazje i zaoszczędzić.

Kawa Dallmayr Gold – 1+1 gratis, ale tylko tego dnia

Uwagę przyciąga promocja na kawę rozpuszczalną Dallmayr Gold (200 g). Jeśli wrzucisz do koszyka dwa opakowania, za jedno z nich nie zapłacisz ani grosza. Oszczędność jest spora, bo cena regularna produktu wynosi 36,99 zł. Pamiętaj jednak o limitach. Sieć narzuciła na klientów surowe ograniczenia. Jedna osoba nie może nabyć więcej niż 2 sztuki „małej czarnej” objętej akcją rabatową. Nie zapominaj też o jeszcze jednej istotnej kwestii – na zakupy masz mało czasu. Ta oferta trwa tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w sobotę, 2 maja 2026 roku. Lepiej zapisz sobie tę datę, by nie przegapić okazji do odciążenia domowego budżetu.

Kawa MK Cafe taniej w Aldi

Niespodzianka czeka również na miłośników innych rodzajów „małej czarnej”. Kultowa kawa ziarnista MK Cafe sprzedawana w paczkach o wadze jednego kilograma kosztuje teraz tylko 53,69 zł, czyli o 36 procent mniej niż za zwykle. Rabat dotyczy dwóch popularnych wariantów – Premium oraz Crema. Aktywuje się jednak dopiero przy zakupie dwóch sztuk przecenionych produktów. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedno opakowanie, zapłacisz za nie pełną cenę, a mianowicie 83,99 zł. Tym razem na uzupełnienie domowych zapasów masz więcej czasu. Akcja trwa bowiem kilka dni. Oferta wygasa dopiero w sobotę, 2 maja 2026 roku. Limit to 4 sztuki na jednego klienta.

W tym samym terminie sieć Aldi zorganizowała promocja na kawę rozpuszczalną MK Cafe Premium Gold (175 g) oraz kawę mieloną MK Cafe Premium (500 g). W obu przypadkach obniżka sięga 36 procent. Cena pierwszego z przywołanych produktów wynosi po rabacie tylko 22,39 zł, a drugiego – 27,99 zł. Upust nalicza się jednak dopiero w momencie, gdy włożysz do koszyka dwa opakowania którejś z przecenionych kaw, przy czym nie możesz włożyć do koszyka więcej niż 4 sztuki.

