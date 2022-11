Jajka przepiórcze – dlaczego warto je jeść i jak je przygotować?

Ugotowane jajka przepiórcze uważane są za przysmak. Smak jaj przepiórczych przypomina w smaku jaj kurzych, ale ich wielbiciele wyczuwają w nich ostrzejszą nutę, która nadaje im posmak dziczyzny. Jajka przepiórcze są pełne witamin i właściwości odżywczych, a dodatkowo przypisuje się im wiele prozdrowotnych właściwości.

Jajka przepiórcze – co trzeba o nich wiedzieć?

Przepiórka zwyczajna to maleńki ptak, który liczy 20 cm długości, a jego waga osiąga 200 g. Nie można się więc dziwić, że składa tak malutkie jaja. Zamieszkuje pola, pastwiska, łąki, ale bywa również hodowlana. Na wiosnę, pomiędzy majem i czerwcem, składa do 20 jaj.

Cechą charakterystyczną jaj przepiórek są brązowe plamki, które sprawiają, że wizualnie jaja te są dużo ładniejsze od jaj kurzych.

Wartości odżywcze jajek przepiórczych

Jajka przepiórek zawierają wiele wartości odżywczych. Wynika to przede wszystkim z tego, że mają wysoki udział żółtka w stosunku do białka. Znajduje się w nim dość dużo żelaza, dzięki czemu mogą pomóc zwalczyć anemię. Oprócz tego zawierają lizozym, kwasy tłuszczowe, cholinę, witaminę D, witaminy A i E, które są uważane za jedne z najskuteczniejszych antyoksydantów. Dostarczają białka, wapnia, magnezu, fosforu, potasu, cynku oraz witamin z grupy B, dzięki czemu wspierają pracę układu nerwowego.

Właściwości jajek przepiórczych

Jajka przepiórcze są maleńkie, cztery razy mniejsze od jajek kurzych. Ważą ok. 10 g i mają szarą albo beżową skorupkę w brązowe łatki. Zawierają więcej białka i tłuszczu niż jaja kurze, są też bardziej kaloryczne.

Mają liczne walory prozdrowotne. Zawierają:

witaminę A, które świetnie działają na wzrok

witaminy z grupy B, które poprawiają pracę układu nerwowego, pamięć, koncentrację, wzmacniają skórę, włosy, paznokcie

witaminę C, która wzmacnia odporność organizmu

witaminę D, która wzmacnia kości, zęby, stawy, zapobiega osteoporozie

witaminę K, która poprawia krzepliwość krwi

cynk

fosfor

magnez

potas

żelazo

selen

Jajka przepiórcze zamiast mięsa

Jajka przepiórcze zawierają dużo cennego białka, które jest bardzo zdrowe i może w diecie zastąpić mięso. Mają sporo cholesterolu, ale nie oznacza to, że są niezdrowe – poprawiają poziom dobrego cholesterolu w organizmie, dzięki czemu nie wywołują chorób sercowo-naczyniowych.

Jajka przepiórcze na pracę mózgu

Jaja tych małych ptaków dobroczynnie działają na pracę układu nerwowego. Dzięki zawartości witamin z grupy B, choliny, a także magnezu poprawiają pracę mózgu, wzmacniają pamięć i koncentrację. Zapobiegają rozdrażnieniu, obniżeniom nastroju, bezsenności i stanom depresyjnym.

Jajka na anemię

Jaja zawierają dużo żelaza i selenu, dzięki czemu wzmacniają układ krwionośny, poprawiają krzepliwość, przepływ krwi przez naczynia. Podnoszą poziom hemoglobiny i czerwonych krwinek w organizmie, dzięki czemu zapobiegają niedokrwistości. Powinny włączyć je do diety szczególnie kobiety w ciąży, które są narażone na ryzyko wystąpienia anemii.

Jajka przepiórcze na alergie

Udowodniono związek pomiędzy spożywaniem jajek przepiórczych a eliminowaniem alergii. Zawierają one enzymy, które blokują występowanie reakcji alergicznych.

Według specjalistów jajka te pomagają leczyć łuszczycę, egzemy, katar sienny, kaszel alergiczny i inne choroby o podłożu alergicznym. Aby jednak jaja wykazały swoje cudowne właściwości, trzeba spożywać je na surowo.

Jak gotować jaja przepiórcze?

Aby prawidłowo gotować przepiórcze jaja, należy włożyć je do wrzącej i osolonej wody. Jajko przepiórcze gotuje się krócej niż jajko kurze – aby je przygotować na miękko, wystarczy gotować jajka przez jedną minutę.

Ugotowane jajka należy ostudzić, a następnie włożyć je do zimnej wody, wtedy będzie można łatwiej je obrać ze skorupek.

Jak przygotowywać jajka przepiórcze?

Jaja tych małych ptaków można spożywać w postaci surowej, gotowanej, smażonej, pieczonej. Wykorzystuje się je do przygotowywania omletów, jajecznic, sałatek, zup. W Azji lekko się je zasmaża i obtacza w cieście, dodaje do owoców morza, curry, dań mięsnych. Co ciekawe, we wschodniej Azji można je kupić w sklepach ugotowane i zamknięte... w puszce.

W Polsce wykorzystuje się je do sałatek, klopsów, kanapek, omletów. Kiedyś stanowiły one podstawę kuchni szlacheckiej, gdzie chętnie spożywano je razem z mięsem przepiórek. Dziś powoli odzyskują dawną popularność.

Ile jajek przepiórczych można zjeść dziennie?

Jajka przepiórcze są mniejsze niż kurze, dlatego też można zjeść ich więcej. Przyjmuje się, że bezpieczna jest liczba 5 jajek przepiórczych dziennie. Tygodniowo daje to liczbę 35 jajek, ale rzadko się zdarza, by rzeczywiście ktoś tyle zjadł.

Jak długo można trzymać jajka przepiórcze?

Jajka przepiórcze można przechowywać w temperaturze pokojowej przez około 30 dni. Ważne, by nie były narażone na działanie promieni słonecznych oraz na wilgoć. W lodówce jajka można trzymać dłużej.

Ile kosztuje jedno jajko przepiórcze?

Jajka przepiórek nie są bardzo drogie. Jedno jajko obecnie kosztuje tyle samo co jajo kurze – około 1 złotego. 10 jaj przepiórczych kupimy zatem za 10 złotych.

