Przepis na ciasto drożdżowe babci. Składniki muszą spełnić 1 warunek

Ciasto drożdżowe często kojarzy nam się z dzieciństwem. To chyba ciasto, które najczęściej piekły babcie. I nie ma co się dziwić – jest proste, wymaga niewielu składników i smakuje wyśmienicie. Świetnie sprawdzi się do kawy i herbaty na co dzień, a z powidłami czy owocami będzie znakomitym podwieczorkiem dla dzieci. Dobre drożdżowe ciasto nie wymaga większych umiejętności kulinarnych, jednak aby właściwie nam wyrosło, warto pamiętać o kilku zasadach.

Co to jest ciasto drożdżowe?

Ciasto drożdżowe to rodzaj prostego ciasta przygotowywanego z mąki pszennej, drożdży, cukru, jaj, masła i ciepłego mleka. Można do niego dodać sezonowe owoce, skórkę pomarańczową. Można je przygotować z dodatkiem aromatycznych przypraw, m.in. z cukrem waniliowym oraz cynamonem. Przygotowuje się je bardzo prosto, a upieczone pachnące ciasto należy do jednego z najpyszniejszych deserów.

Jak zrobić ciasto drożdżowe?

Sekret ciasta drożdżowego tkwi w proporcjach. Drożdży nie może być zbyt dużo, by ciasto nie było nimi przesycone. Nie wolno ich również sparzyć, bo wtedy ciasto nie wyrośnie. Sparzenie drożdży zbyt gorącym mlekiem jest najczęstszym błędem w przygotowywaniu ciasta drożdżowego.

Warto też dobrze wyrobić ciasto, by było miękkie i puszyste. Ale oprócz tego nie ma więcej pułapek, dlatego z przygotowaniem tego deseru świetnie poradzą sobie nawet początkujące kucharki.

Placek drożdżowy przygotowuje się z niewielu składników. Wystarczy wymieszać ze sobą rozpuszczone masło, dodać ciepłe mleko, drożdże, 2 łyżeczki cukru i mąki. Taką mieszankę należy odstawić do wyrośnięcia, a gdy zaczyn urośnie, połączyć go z resztą składników. Do drożdżowego ciasta można dodać wszystkie sezonowe owoce, dlatego jest to placek, który można przygotowywać niemal przez cały rok.

Najczęstsze błędy ciasta drożdżowego

Placek drożdżowy nie wyrośnie nam tak, jak powinien, jeśli popełnimy jeden z poniższych błędów. Do podstawowych błędów należy zalanie drożdży szklanką zimnego mleka. Aby udało nam się przygotować wyrośnięty rozczyn, potrzebne jest ciepło - tylko wtedy drożdże zaczną pracować. Wyrośnięte ciasto będzie też odpowiednio miękkie i puszyste.

Do drożdży należy dodać odrobinę przestudzone masło. Gorące, zdjęte z ognia, może je sparzyć, przez co drożdże odpowiednio nie wyrosną. Gotowy rozczyn odkładamy w ciepłe miejsce na około 20 minut, czekając aż wyrośnie. Tyle czasu wystarczy, by drożdże zaczęły pracować.

Wartości odżywcze ciasta na drożdżach

Ciasto drożdżowe jest deserem, nie dostarcza więc zbyt wielu wartości odżywczych. Możemy jednak sprawić, by było zdrowsze, dobierając do niego świeże owoce zamiast słodkiego dżemu i rezygnując z kruszonki. Takie ciasto warto przygotować dzieciom, które i tak spożywają zbyt wiele cukru.

Można również zamienić cukier biały na erytrol, zdrowy zamiennik, który dostarcza o wiele mniej kalorii i nie powoduje próchnicy. Podobnie jest z białą mąką, źródłem węglowodanów prostych – ją również można zamienić na mąkę jaglaną i kukurydzianą.

Jeśli jednak na co dzień nie jemy zbyt wiele słodyczy, nie stanie się nic złego, gdy od czasu do czasu pozwolimy sobie na deser ten w tradycyjnej wersji. Ciasto drożdżowe to przecież niepowtarzalne ciasto z dzieciństwa, którego smak niesie same dobre wspomnienia.

Przepis na ciasto drożdżowe z kruszonką

Tradycyjne ciasto według babcinych przepisów. Pyszne, wilgotne i puszyste. Sprawdź, jak je zrobić krok po kroku!

Przepis: Ciasto drożdżowe jak u babci Sprawdź, jak przygotować pyszne ciasto drożdżowe jak u babci. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 340 Składniki 25 g świeżych drożdży lub 8 g suszonych

2,5 szklanki mąki

6 łyżek cukru

1 szklanka ciepłego mleka

100 g rozpuszczonego masła i 5 łyżek zimnego na kruszonkę

4 łyżki cukru pudru

2 żołtka

1 jajko Sposób przygotowania Przygotuj rozczynAby zrobić ciasto drożdżowe, zaczynamy od zrobienia rozczynu. Drożdże wsypujemy lub wkładamy (jeśli mamy świeże) do dużej miski, zalewamy ciepłym mlekiem, dodajemy mąkę i cukier. Mieszamy wszystko na gładką masę, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia. Wyrób ciastoCukier ubijamy z żółtkami. Puszystą masę mieszamy z mąką, podgrzanym mlekiem i drożdżami. Wyrabiamy, dodajemy masło i znów wyrabiamy. Całość zagniatamy tak, by miało miękką konsystencję. Nie powinno kleić się do rąk. Dobrze wyrobione ciasto jest elastyczne i jednolite. Odstaw ciasto do wyrośnięciaOdkładamy ciasto do wyrośnięcia. Najlepiej przykryć je ściereczką i odstawić na godzinę w ciepłe miejsce. Można również trzymać je w piekarniku nagrzanym do 40-50 stopni. Temperatura jednak nie powinna być zbyt wysoka, by nie sparzyć drożdży. Grzałkę w piekarniku jednak wyłączamy, by nie sparzyć drożdży. Przygotuj kruszonkęW międzyczasie przygotowujemy składniki na kruszonkę. Zimne masło siekamy nożem, dodajemy do niego mąkę i cukier. Zagniatamy. Przełóż ciasto do formyWyrośnięte ciasto przekładamy do formy wysmarowanej olejem. Wierzch posypujemy kruszonką. Upiecz ciastoOdstawiamy je na 15 minut do wyrośnięcia. W tym czasie rozgrzewamy piekarnik na 180 stopni Celsjusza. Pieczemy 40 minut na grzałce góra-dół.

Składniki na zaczyn drożdżowy:

25 g świeżych drożdży

2 łyżki mąki

1 łyżka cukru

0,5 szklanki ciepłego mleka

Składniki na ciasto:

2 niepełne szklanki mąki (ok. 450 g)

5 łyżek cukru

0,5 roztopionej kostki masła

0,5 szklanki podgrzanego mleka

2 żółtka i 1 całe jajko

Składniki na kruszonkę:

0,5 szklanki mąki

5 łyżek zimnego masła

4 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:

Ciasto drożdżowe z owocami

Do ciasta drożdżowego możemy dodać ulubione owoce, np. śliwki, maliny, jagody, wiśnie, jabłka. Takie ciasto będzie bardziej wilgotne i słodsze w smaku.

Przygotowujemy je dokładnie w taki sam sposób jak w przepisie powyżej. Potrzebujemy jedynie owoców, które układamy na wierzchu ciasta, wciskając je, by wypełniły cały spód.

Owoce układamy połówkami do góry (np. śliwki czy wydrylowane wiśnie). Możemy je lekko posypać cynamonem. Wierzch ciasta posypujemy kruszonką lub po upieczeniu cukrem pudrem.

