Dieta Ryana Goslinga, który przygotowywał się do roli Kena w filmie „Barbie”. Poznaj jej sekrety

Ryan Gosling zdobył serca kobiet już wiele lat temu rolą w kultowym filmie „Pamiętnik”. Jednak, gdy okazało się, że to właśnie kanadyjski aktor otrzymał rolę Kena, niektórzy mieli mieszane uczucia co do tego, czy 42-latek pasuje do roli idealnego wręcz plastikowego towarzysza Barbie. Okazało się jednak, że Gosling wygląda nie tylko „kenough”, ale wręcz zachwycająco w tym filmie. Ściąga na siebie całą uwagę, gdy tylko pojawia się na ekranie, a jego musicalowe sceny tańca zachwyciły publiczność na całym świecie.

Trzeba wiedzieć, że za tym młodzieńczym i promiennym wyglądem stoi jednak ciężka praca zarówno pod kątem przygotowania fizycznego jak i diety, którą stosował Gosling w ramach przygotowania do roli i na planie filmu. Jak powiedział jego kolega z planu Simu Liu w wywiadzie dla „Entertaiment Tonight”, Gosling ćwiczył na siłowni dwa razy dziennie jak również ściśle przestrzegał odpowiednio dobranego jadłospisu.

Dieta Ryana Goslinga

Kiedy Ryan Gosling przygotowywał się do poprzednich filmów, jadł głównie ryby, warzywa, ryż i koktajle proteinowe. W czasie kręcenia filmu o Barbie jego dieta opierała się na podobnych składnikach. Przykładowe posiłki to:

Pierś kurczaka z batatem i zieloną sałatką oraz orzechy.

Ryba z ryżem i warzywami.

Koktajl proteinowy i banan.

Ten rodzaj diety wspiera budowę masy mięśniowej i spalanie tłuszczu, a jednocześnie dostarcza organizmowi potrzebnych składników odżywczych. Odpowiednia ilość białka, które jest potrzebne do utrzymania masy mięśniowej, jest szczególnie ważna w przypadku osób, które intensywnie ćwiczą. Dodatkowo dieta bogata w proteiny pozwala również lepiej kontrolować uczucie głodu i nie sięgać po słodycze czy inne przekąski. Z tego powodu w diecie Ryana znalazło się chude mięso drobiowe, koktajle proteinowe czy ryby.

W posiłkach aktora nie mogło również zabraknąć warzyw, które zawierają dający na długo poczucie sytości błonnik pokarmowy oraz minerałów, witamin, antyoksydantów oraz dostarczających zdrowych tłuszczów orzechów. Dodatki do dań, takie jak ryż czy bataty, są lekkostrawne i dostarczają energii na długi czas. Dodatkowo zastąpienie ziemniaków batatami powoduje, że posiłek wolniej się wchłania, gdyż bataty mają niższy indeks glikemiczny niż ziemniak, czyli po ich spożyciu nie następuje gwałtowny wzrost poziomu cukru.

Ulubione danie Ryana Gosslinga

Okazuje się, że Ryan ma jednak słabość do cukru. Jego koleżanka z planu Emma Stone wspomina, że Ryan wprost uwielbia żelki Twizzler. Z kolei sam Gosling wyznał w jednym z wywiadów, że gdyby do końca życia miał jeść już tylko jedno danie, byłby to ryż na mleku przyrządzany przez jego teściową. Rodzina żony Ryana, znanej aktorki Evy Mendes, pochodzi z Kuby, gdzie to danie jest bardzo popularne. Jest to ryż gotowany na mleku z dodatkiem cukru, cynamonu, często również skórki cytryny lub wanilii. Ryż należy gotować długo i powoli aż stanie się kremowy i aksamitny. Jest podobno pyszny.

Czytaj też:

Ryż biały – zdrowy czy szkodliwy? Dodaje energii, ale też tuczyCzytaj też:

Smaki dzieciństwa: przepis na ryż z jabłkami i cynamonem

Źródła: independent.co.uk, eatthis.com