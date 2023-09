Gotowanie w szybkowarze to oszczędność czasu i energii. Poznaj zasady

Szybkowar to garnek o grubych ściankach, w którym potrawy gotują się pod ciśnieniem wytwarzanym przez parę. Został wynaleziony już w XVII wieku przez francuskiego wynalazcę Denisa Papina. Przez lata technika wytwarzania tych urządzeń była udoskonalana, aż do czasów dzisiejszych. Potrawy w szybkowarze gotują się szybciej, bo cała para zostaje w środku urządzenia dzięki szczelnemu zamknięciu. Nadmiar pary wydobywa się przez zawór bezpieczeństwa, co daje charakterystyczny odgłos gwizdania.

Technika gotowania w szybkowarze skraca czas przygotowania potraw nawet o 70 proc., przez co pozwala zaoszczędzić gaz lub energię elektryczną w zależności od rodzaju kuchenki, jakiej używamy. Jednocześnie nadaje się do przygotowywania prawie wszystkich rodzajów potraw.

Czy gotowanie w szybkowarze jest zdrowe?

Dzięki krótszemu czasowi gotowania, potrawy zachowują składniki odżywcze i mineralne, takie jak na przykład wapń czy żelazo. Są też mniej kaloryczne, bo gotowane są w wodzie oraz sosie własnym i jedynie krótko obsmażane. Niektóre modele szybkowarów mają w swym składzie koszyczki do gotowania na parze. Przygotowywane w ten sposób mięso czy warzywa, nie dość, że gotują się krótko, to są lekkostrawne i zawierają dużo mniej tłuszczu niż nawet gotowane w sosie własnym. Dodatkowo ten sposób gotowania nadaje potrawom wyjątkową soczystość.

Co najlepiej gotować w szybkowarze?

Ta technika gotowania nadaje się do prawie wszystkich dań, a najbardziej do produktów wymagających długiego gotowania, bo wtedy oszczędzamy najwięcej energii i czasu. Będzie więc idealna do przyrządzania dań z twardszych kawałków mięsa np. wołowiny. Policzki wołowe czy ogon wołowy, które należałoby gotować nawet wiele godzin, w szybkowarze będą gotowe po 40 minutach. Dodatkowo para pod ciśnieniem szybko rozkłada kolagen zawarty w mięsie, co wpływa na jego miękkość i soczystość.

Szybkowar nadaje się również do gotowania roślin strączkowych typu fasola czy ciecierzyca oraz twardych warzyw jak buraki, które wymagają jedynie ok. 20 minut gotowania w szybkowarze. Naczynie to idealnie sprawdza się również do gotowania rosołu, który będzie gotowy już po 40 minutach (tradycyjnie gotowany rosół wymaga 3 godzin), a dodatkowo zachowa w sobie wszystkie smaki i aromaty. Z kolei gołąbki będą w szybkowarze gotowe po 15 minutach.

W szybkowarze nie należy natomiast gotować drobnych kasz czy ryżu, aby uniknąć ryzyka zatkania zaworu bezpieczeństwa. Jego niedrożność może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w urządzeniu i jego wybuchu.

Ważne zasady korzystania z szybkowaru

Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta i uważnie przeczytać instrukcję stosowania urządzenia przed jego pierwszym użyciem. Jest to urządzenie pod ciśnieniem i niezachowanie zalecanych zasad może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia. Należy zachować zasady wskazane przez producenta co do ilości wody lub innego płynu, jaki można wlać do urządzenia. Szybkowary mają zaznaczony poziom, do którego można uzupełniać płyn. Dania należy od razu właściwie doprawić i skomponować, bo w trakcie gotowania nie wolno otwierać garnka. Nie można również otwierać szybkowaru zaraz po zdjęciu z ognia, bo grozi to poparzeniem. Należy odczekać, aż opadnie ciśnienie w garnku. Czas gotowania liczymy od momentu, gdy para zacznie wydobywać się z zaworu ciśnieniowego lub zgodnie z zaleceniem producenta.

Źródła: bbc.co.uk, Odżywianie.WPROST.pl