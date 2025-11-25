Na andrzejki robię tylko te ciasteczka. 5 minut pracy, a pachną gruszką i czekoladą

Andrzejki to świetna okazja do spotkań w gronie znajomych. Warto przyrządzić wtedy też różne smakołyki. Idealnie sprawdzą się małe i poręczne przekąski, które są wygodne dla gości. Możesz podać na przykład koreczki z sera żółtego, oliwek i innych ulubionych dodatków. Dobrym pomysłem jest też przyrządzenie mini kanapeczek. Z kolei w wersji słodkiej warto postawić na ciasteczka. Ja zawsze serwuję te, w których cudownie miesza się smak czekolady i gruszek.

Ekspresowa przekąska na andrzejki

Już za kilka dni andrzejki. Jeśli podobnie jak ja nie jesteś mistrzem cukiernictwa i wiesz, że nie będziesz mieć czasu ani ochoty na przygotowywanie skomplikowanych wypieków, to koniecznie postaw na proste przekąski z ciasta francuskiego. Moim „pewnikiem”, który zawsze każdemu smakuje, są ciasteczka z czekoladą i gruszką. Wystarczy zawinąć je w gotowe ciasto francuskie i upiec. Tak naprawdę to tylko 5 minut pracy, a resztę zrobi za ciebie piekarnik.

Przepis: Ciasteczka z gruszką i czekoladą U mnie w domu każdy uwielbia te ciasteczka, a ich zrobienie jest banalnie proste. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 216 w każdej porcji Składniki 300 g ciasta francuskiego

Nutella (lub inna pasta czekoladowa)

1 dojrzała gruszka Sposób przygotowania Przygotowanie ciasta i nadzieniaRozwiń ciasto francuskie i pokrój na kwadraty lub prostokąty. Obierz gruszkę, usuń gniazdo nasienne i pokrój w małe kawałki. Nadziewanie ciasteczekNa środku każdego kawałka ciasta połóż łyżeczkę Nutelli i kilka kawałków gruszki. Złóż ciasto na pół (trójkąt lub prostokąt) i delikatnie dociśnij brzegi widelcem. PieczenieRozgrzej piekarnik do 180°C (góra-dół). Piecz w nagrzanym piekarniku przez 15–20 minut, aż ciasto się zarumieni i będzie puszyste.

Jako nadzienie najlepiej wykorzystać słodkie gruszki oraz gotowy krem Nutella. Pamiętaj też, by ciasto francuskie wyjąć z lodówki jakieś 10 minut przed rozpoczęciem robienia ciasteczek. Schłodzone będzie się lepiej rozwijać.

Inne pomysły na przekąski z ciasta francuskiego

W wersji wytrawnej możesz przygotować z ciasta francuskiego mini pizze z sosem pomidorowym, serem i ulubionymi dodatkami. Świetnie sprawdzą się na przykład pieczarki, oliwki, szynka, ale też ananas czy ser pleśniowy. Podobne składniki możesz też zawinąć w ciasto francuskie, następnie pokroić i upiec. W ten sposób stworzysz pyszne roladki.

Z kolei w wersji słodkiej również pole do eksperymentów jest nieograniczone. Odpowiedni będzie krem czekoladowy lub orzechowy, ale też świeże owoce. Uważaj jednak, by nadzienia nie było zbyt wiele. Jeśli z kolei używasz „mokrych” produktów, odciśnij je wcześniej z nadmiaru soku. W przeciwnym razie może Ci wyjść zakalec. Niestety wiem to z własnego doświadczenia.

Czytaj też:

Zamiast słodyczy wybieram to, co poleca dietetyk. Syci lepiej i naprawdę pomaga schudnąćCzytaj też:

Ten zielony hit od dietetyczki wygląda jak deser. Robię go raz-dwa i syci lepiej niż obiad