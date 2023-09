Chai Masala – jak zaparzyć tę indyjską herbatę z mlekiem i przyprawami

Herbata Chai Masala wywodzi się z Indii i jest jednym z najpopularniejszych napojów w tym kraju. Nazwa oznacza po prostu herbatę z przyprawami. W chłodniejsze wieczory chętnie sięgamy po rozgrzewające napoje, a takim właśnie niezwykle smacznym i zdrowym napojem jest ta indyjska herbata. Do jej sporządzenia potrzebna nam będzie dobra czarna herbata, mieszanka ulubionych przypraw korzennych i mleko.

Historia powstania herbaty Chai Masala

W XIX wieku Anglicy zaczęli uprawiać w Indiach herbatę, początkowo w prowincji Assam. Choć nie był to w tamtych czasach napój popularny wśród Hindusów, Anglicy, aby zwiększyć sprzedaż herbaty, postanowili go wypromować. W tym celu wprowadzono nawet obowiązkowe przerwy w pracy na herbatę. Hindusi w końcu polubili angielską herbatę z mlekiem, ale nadali jej własny charakter. Sięgając do tradycji ajurwedy, czyli starodawnej indyjskiej sztuki leczenia, dodali do herbaty mieszankę zdrowych przypraw korzennych. Dzięki temu napój zyskał w Indiach olbrzymią popularność. Mówi się, że każda rodzina ma własną mieszankę przypraw do przygotowania idealnej Chai Masala, którą pije się w Indiach od rana do wieczora.

Jak zaparzyć herbatę Chai Masala?

Najważniejsza w tym napoju jest odpowiednia mieszanka przypraw. Najczęściej dodaje się goździki, cynamon, imbir, kardamon i czarny pieprz. Inne możliwe dodatki to anyż, gałka muszkatołowa czy wanilia. Warto stworzyć własną mieszankę ulubionych przypraw. Najlepiej sprawdzą się przyprawy w całości, które lekko miażdżymy w moździerzu.

Do Chai Masala najczęściej używa się indyjskich czarnych herbat Assam lub Darjeeling. Ważne, aby wybrana herbata dawała mocny i intensywny napar.

Następną kwestą jest stosunek ilości wody do mleka. Często wskazuje się, aby stosować proporcję 1:1, choć niektóre indyjskie przepisy zalecają raczej 2 części wody do 1 części mleka.

Przepis: Herbatę Masala Chai z mlekiem W sprzedaży dostępne są herbaty z już dodanymi przyprawami. W takim przypadku wystarczy herbatę zaparzyć i dodać do niej podgrzane mleko. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Indyjska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 łyżki czarnej herbaty

2 goździki

3 nasiona kardamonu

kawałek laski cynamonu

2 ziarenka czarnego pieprzu

pół łyżeczki mielonego imbiru

500 ml wody

250 ml mleka Sposób przygotowania Przygotuj przyprawyW moździerzu rozdrobnij lekko przyprawy. Przygotuj naparDo garnka wlej wodę, zagotuj i dodaj przyprawy. Gotuj ok. 4 minuty i wsyp herbatę. Zagotuj, zmniejsz ogień. Po minucie dodaj mleko i wyłącz gaz. Podaj herbatęPrzecedź napój przez sitko do ładnego naczynia. Możesz posłodzić go cukrem, miodem lub ksylitolem.

Czy Chai Masala jest zdrowa?

Wszystkie składniki tego napoju mają dobry wpływ na nasz organizm. Czarna herbata ma działanie przeciwzapalne i spowalniające starzenie organizmu. Według badań herbata obniża poziom złego cholesterolu i ciśnienia krwi, a co za tym idzie, zmniejsza ryzyko chorób serca. Z kolei zawarta w niej kofeina poprawia nastrój i koncentrację. Korzystnie na organizm działają też przyprawy dodane do Chai Masala. Cynamon i imbir zwalczają bakterie i wirusy, rozgrzewają i wpływają dobrze na nastrój. Kardamon i goździki są dobre na przeziębienia, zwalczają ból gardła i wzmacniają odporność. Dodatek mleka wpływa z kolei na zawartość w napoju wapnia i białka, co sprzyja jego sytości. Osoby, które nie tolerują mleka krowiego lub unikają go w diecie, mogą dodać do swojego napoju mleko roślinne, na przykład owsiane.

Chai Masala jest więc zdrowym napojem, wspomagającym naszą odporność i pomocnym w walce z infekcjami. Powinny na niego uważać jedynie osoby wrażliwe na działanie teiny, w tym kobiety w ciąży i małe dzieci. Dodatkowo, jak wszystkie herbaty, może zmniejszać wchłanianie żelaza, lepiej więc pić ją między posiłkami.

