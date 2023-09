Jak obrać paprykę ze skóry? Sprawdzone sposoby

Papryka to zdrowe i cenione produkt, ale ciężkostrawny. Dlatego warto pozbawić go skóry. Czynność ta, choć na pierwszy rzut oka banalnie prosta, bywa nie lada wyzwaniem nawet dla największych miłośników pysznego warzywa. Jak się z nim uporać? Oto kilka sprawdzonych patentów na obieranie papryki. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Jak obrać paprykę ze skóry w piekarniku?

Najpierw dokładnie umyj warzywo, wydrąż z niego gniazda nasienne i pokrój paprykę na mniejsze części. Następnie umieść je na blasze skropionej oliwą i piec przez około 20 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Potem wystarczy już tylko lekko naciąć skórkę i zdjąć ją z warzywa. Będzie łatwo i szybko odchodzić od miąższu. Tak przygotowana papryka doskonale sprawdzi się jako pasta do pieczywa albo dodatek do zup lub sosów.

Obieranie papryki bez pieczenia

Nie musisz piec papryki, by obrać ją ze skóry. Wystarczy, że pozostawisz warzywo w gotującej się wodzie na około 5 minut. Tyle czasu w zupełności wystarczy, by skórka po lekkim nacięciu zaczęła swobodnie odchodzić od miąższu. Nie chcesz czekać tak długo? Mamy dla ciebie jeszcze szybszy sposób. Zanurz paprykę we wrzątku na minutę, a potem „hartuj” ją w lodowatej wodzie przez kilka sekund. Gdy nieco ostygnie, z łatwością zdejmiesz skórkę.

Wykorzystaj mikrofalówkę do obierania papryki

Żadna z przywołanych metod nie przypadła ci do gustu? Zastosuj trzeci sposób. Umieść wydrążoną i pokrojoną na ćwiartki paprykę w kuchence mikrofalowej i nastaw urządzenie na pełną moc. Wystarczą dwie minuty. Potem możesz już bez wysiłku ściągnąć skórę z warzywa. Pamiętaj tylko o jednej ważnej kwestii – zanim zabierzesz się do dzieła, poczekaj aż warzywo ostygnie. W przeciwnym razie się poparzysz.

Opalanie jako metoda obierania papryki

Nie masz pod ręką mikrofalówki ani piekarnika? Nic nie szkodzi. Możesz nadziać paprykę na widelec i opalić ją nad gazem. Ta czynność wymaga nieco więcej pracy niż inne opisane wyżej metody. Warzywo trzeba bowiem opalać tak długo aż jego skóra zrobi się czarna. Potem można ją spokojnie usunąć.

Jak jeszcze szybciej ściągnąć skórkę z papryki?

Ugotowaną, upieczoną lub opaloną paprykę możesz włożyć do woreczka foliowego. W jego wnętrzu wytworzy się para, która jeszcze bardziej przyspieszy proces obierania warzywa ze skórki (pod warunkiem że woreczek z papryką będzie najpierw szczelnie zamknięty, a samo warzywo gorące). Do ściągania skórki najlepiej używać małego nożyka.

