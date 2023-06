Czy można jeść pestki papryki? A może lepiej od razu je wyrzucić tak jak zawsze?

Papryka to warzywo, które bardzo często pojawia się w przygotowywanych przez nas potrawach. Spożywa się ją na surowo, ale też gotowaną, pieczoną, konserwowaną lub marynowaną. Jest zdrowa, bardzo smaczna, ale też świetnie sprawdza się jako ozdoba niektórych dań. Można ją wykorzystać do kanapek, jajecznicy, gulaszu lub przyrządzić faszerowaną paprykę. Wcześniej jednak trzeba ją pokroić – robiąc to, zazwyczaj pozbywamy się gniazda nasiennego z tego warzywa. Pojawia się więc pytanie, czy można jeść pestki z papryki, czy koniecznie trzeba wszystkie usunąć?

Czy można jeść pestki papryki?

To, że podczas krojenia papryki wyrzucamy gniazdo nasienne do kosza, jest czymś zupełnie naturalnym. Pestki papryki nie są trujące, jednak mają intensywny i gorzki smak. Takie nasionka, dodane do potrawy, mogą ją po prostu zepsuć. Oddzielną kwestią jest jednak to, czy można jeść pestki papryki. Jeśli przypadkiem spożyjemy jedną lub kilka pestek – nie stanie się nic złego. Jednak duża ich ilość może spowodować problemy trawienne, ból brzucha, wzdęcia czy biegunkę, dlatego powinniśmy tego unikać.

Jak wykorzystać nasiona papryki?

Okazuje się jednak, że wykrojone z papryki nasiona wcale nie muszą lądować w koszu. Możecie je wysuszyć i zasiać. Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się w przypadku osób, które uwielbiają mieć swoje własne warzywa z miniupraw. Dzięki temu będziecie mogli cieszyć się smakiem pysznej i ekologicznej papryki. Zasianie takich nasionek jest bardzo proste, trzeba jednak pamiętać, że będą one potrzebowały ciepła, słońca i odpowiedniej wilgotności – dzięki temu zaczną szybko kiełkować. Można zasadzić je w ziemi, choć na samym początku wystarczy nawet wata – później trzeba je przenieść na inny grunt.

Czy można jeść pestki papryczki chili?

Miłośnicy papryczek chili mogą zastanawiać się, czy jej pestki nadają się do spożycia. Choć zazwyczaj je usuwamy, a następnie wyrzucamy, to dobrym pomysłem będzie też ich zachowanie. Następnie wystarczy je wysuszyć i wykorzystać podczas gotowania. W jaki sposób? Ze względu na to, że są ostre, to możecie dodać niewielką ilość na przykład do sosu – dzięki temu nie będziecie musieli dosypywać innych, ostrych przypraw. Pamiętajcie, by takie pesteczki przechowywać w szczelnym słoiku lub puszce.

Dobroczynne właściwości papryki

Dlaczego warto jeść paprykę? Ma ona wiele właściwości odżywczych, między innymi zawiera duże ilości witaminy C. Jest też bogata w przeciwutleniacze, które chronią organizm przed działaniem wolnych rodników. Dodatkowo jej spożywanie zmniejsza też apetyt i przyspiesza spalanie tłuszczu. Koniecznie sprawdźcie, który kolor papryki jest najlepszy. Warzywo to zwiera też liczne składniki mineralne, takie jak:



wapń,

potas,

magnez,

fosfor,

siarkę,

żelazo,

mangan

miedź.



W jaki sposób można przyrządzić paprykę?

Papryka jest bardzo wszechstronnym warzywem, bo doskonale smakuje niemal w każdej formie. Idealnie sprawdzi się jako składnik zup, sałatek, zapiekanek. Możemy przygotować z niej też pyszną pastę do kanapek lub surową paprykę pokroić w słupki i podawać na przykład z hummusem. Będzie też idealna do takich dań jak gulasz czy leczo. Jeśli macie ochotę na nieco więcej kuchennych eksperymentów z tym warzywem w roli głównej – przygotujcie muffinki z papryką lub zróbcie domowy sos paprykowy, który doskonale sprawdzi się do mięs i różnego rodzaju wędlin. Z tego warzywa możecie zrobić nawet słodkie smoothie – wystarczy, że zmiksujecie paprykę z bananem, miodem, truskawkami i mlekiem roślinnym.

